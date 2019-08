NRK erfarer: Terrorsiktede var oppført som medlem av skyteklubb

Under en pressekonferanse mandag ettermiddag, bekreftet politiet at den 21-åringen skal ha vært bevæpnet med flere forskjellige våpen under skytingen på moskeen Al-Noor Islamic Centre lørdag.

Politiet bekreftet at 21-åringen hadde tilgang til lovlige våpen fra den folkeregistrerte adressen han var registrert på. Samtidig utelukker de ikke at 21-åringen kan ha hatt tilgang til ulovlige våpen.

Ifølge politiadvokat Pål-Fredrik Hjorth Kraby skal de lovlige våpnene være vanlige jaktvåpen.

– Vi har grunn til å tro at en del av disse våpnene var lovlig registrert, og en del av den husstanden han var en del av. Vi vet ikke hvilke av disse som var lovlige og hvilke som var ulovlige. Det er en del av etterforskningen, sier politiadvokaten.



I tillegg til våpentilgangen, skal 21-åringen etter det NRK erfarer også ha stått oppført som medlem av en skyteklubb siden våren 2018.

– Tilhørighet til pistolklubb er viktig informasjon i en sak av denne typen. Utover dette blir det vanskelig å kommentere disse opplysningene, sier Kraby til NRK på generelt grunnlag mandag kveld.

NRK har vært i kontakt med ledelsen på skytebanen der klubben har treningene sine. De opplyser at de er bedt om å ikke snakke med media av klubben, men er kjent med saken.

Fra personer i styret i klubben har NRK fått til svar at de ikke vil gi kommentarer, og at de henviser til politiet.

Visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt og politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby på en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag. Foto: NRK

Manshaus’ forsvarer, Unni Fries, ønsker ikke å kommentere saken.

– Ville ta jegerprøven

NRK har snakket med tidligere medelever av den siktede 21-åringen.

Elevene, som gikk på Fosen folkehøgskole sammen med Manshaus fra august 2018 til mai i år, sier at han skal ha pratet om å ta jegerprøven for å kunne kjøpe seg våpen.

– Han snakket om at vi må forberede oss på rasekrig, sier den tidligere medeleven Benjamin Aas til NRK.

Aas og flere av elevene skal ha reagert på 21-åringens stadig mer ekstreme meninger, og varslet til slutt skolens ledelse.

– Jeg gikk til en lærer jeg vet Philip så opp til. Jeg oppfordret læreren til å ta en prat med ham, sier Aas til NRK.

Derfor identifiserer NRK Manshaus Ekspandér faktaboks Redaktør i Nyhetsdivisjonen i NRK Espen Olsen Langfeldt forklarer hvorfor NRK fra i dag av har besluttet å identifisere Philip Manshaus med navn og bilde: NRK velger å identifisere Philip Manshaus grunnet siktelsens høyst alvorlige karakter: Mandag formiddag ble siktelsen mot ham – i tillegg til drap og drapsforsøk i moske – også utvidet til siktelse for terrorhandling. NRK har vært tilbakeholdne med identifisering i sakens tidlige stadier, fordi det var mangelfull informasjon i mange av saksforholdene . Men utvidelsen av siktelsen fører til en lang strafferamme, og vi mener at befolkningen har et berettiget informasjonsbehov om å vite hvem denne personen er , jfr. sakens karakter og Vær varsom plakatens punkt 4.7: «Det kan være berettiget å identifisere (…) ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger».