Det er snart to år siden begravelsen til tidligere alpinist, Finn Christian «Finken» Jagge.

Sommeren for snart to år siden ble Jagge lagt inn på gastrokirurgen på Ullevål med magesmerter. Han døde kort tid etter andre innleggelse.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE), mener Jagge døde som følge av svikt i behandlingen på Ullevål sykehus 8. juli 2020.

NPE skriver at dødsfallet mest sannsynlig ville vært unngått dersom pasienten hadde fått effektiv antibiotikabehandling innen kort tid etter andre innleggelse.

Tom Sørum er advokat for Jagges kone, Trine-Lise Jagge, og deres to barn.

– De tar det selvsagt svært tungt at dødsfallet fremstår som unødvendig og kunne vært unngått. Men når dødsfallet først er en realitet og et faktum, så er de veldig glad for at det erkjennes at det foreligger en svikt – og at man har krav på erstatning, sier Sørum.

Tom Sørum, advokat til pårørende. Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

Sykehuset innrømmer feil

NRK har vært i kontakt med klinikkleder ved Oslo universitetssykehus, Morten Tandberg Eriksen, hvor Jagge var innlagt. Sykehuset innrømmer at antibiotikabehandling ble startet for sent ved reinnleggelsen. Det viser dokumenter som NRK har fått tilgang til.

– Dette er en trist sak hvor vi snur alle steiner for å se etter ting vi burde gjort annerledes, skriver Morten Tandberg Eriksen i en e-post.

Videre forteller han at Helsetilsynet ikke har konkludert, men skriver at de har sendt en foreløpig rapport som nå gjennomgås.

– Vi har frist til slutten av mai og forventer å ha et svar klart i løpet av et par uker. Før vi har ferdigstilt denne, er det ikke mulig å svare på spørsmålene NRK stiller, skriver han videre.

Sykehuset innrømmer at antibiotikabehandling ble startet for sent ved reinnleggelsen. Foto: NRK

Mange reagerte med sjokk over brå bortgang

Finn Christian Jagge i bakken. Foto: STEFANO RELLANDINI / Reuters

Den folkekjære alpinisten vant OL-gull i slalåm i Albertville i 1992, og vant syv verdenscuprenn i slalåm før han la opp som alpinist i 2000. Han vant også Mesternes mester i 2011. Mange reagerte med sjokk over «Finkens» brå bortgang – kun 54 år gammel.

54-åringen var sprek og frisk, men fikk i starten av juni 2020 akutte og sterke magesmerter, og ble umiddelbart innlagt ved Oslo universitetssykehus (OUS), avdeling Ullevål.

Jagge måtte gjennom flere operasjoner og flere runder med antibiotikabehandling.

26. juni 2020 var han skrevet ut.

Men allerede fem dager senere følte han seg uvel og hadde magesmerter igjen. Jagge måtte nok en gang gjennom flere operasjoner.

Under andre innleggelse skriver OUS at Jagges tilstand var forenlig med blodforgiftning, og etter deres retningslinjer burde antibiotikabehandling vært startet innen én time.

NPE fastslår at antibiotikabehandlingen ved den andre innleggelsen ikke var i samsvar med god medisinsk praksis. Antibiotikabehandlingen ble startet først elleve timer etter innleggelsen.

– Vi mener også det var sannsynlig at pasienten hadde en infeksjonstilstand med samme type bakterie som tidligere, og at det derfor burde med en gang blitt gitt den samme antibiotikakombinasjonen som hadde effekt ved første innleggelse. Denne kombinasjonen av antibiotika ble først gitt over 24 timer senere, skriver NPE.

Antibiotikabehandling ble startet for sent

Advokat Tom Sørum: – De tar det selvsagt svært tungt at dødsfallet fremstår som unødvendig og kunne vært unngått. Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

Advokaten til familien, Tom Sørum, mener Oslo universitetssykehus ikke besvarte spørsmålet om Jagges uventede dødsfall godt nok i sitt første svar til familien.

Det ble derfor sendt et varsel til Helsetilsynet. Sørum mener blant annet at sykehuset ikke gikk inn med tilstrekkelig faglig bredde.

– Da sykehuset svarte den første henvendelsen fra NPE, så foretok de ikke en analyse av hendelsesforløpet. De spesifikke problemstillingene knyttet til antibiotikabehandlingen ble ikke tematisert, sier Sørum.

– Dette er noe som opplagt burde blitt gjort når en person dør av en infeksjon ved sykehuset, sier Sørum.

Hvor stor erstatning familien får, er ikke beregnet ennå.