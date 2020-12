400.000. Det er det omtrentlige antallet doser med kreftlegemiddelet Xofigo som har blitt produsert hos og eksportert fra Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller de siste syv årene.

Legemiddelet er radiofarmasøytisk, og avgir radioaktiv stråling i form av alfapartikler. Fordi alfapartiklene virker innenfor en kort radius, kan de drepe kreftceller effektivt uten å skade vevet rundt i like stor grad.

Xofigo brukes til behandling av pasienter med prostatakreft med spredning til skjelettet. Nå skal det norskutviklede legemiddelet sendes til Kina – hvor det spås gode markedsmuligheter.

– Vi er veldig glade for å være leverandør og produsent av dette legemiddelet til Kina. Det viser litt av potensialet som ligger i norsk legemiddelproduksjon og eksport, sier Erik Flatmark, divisjonsdirektør for radiofarmasi ved IFE.

Stor eksportindustri

Medisinen ble først utviklet av norske Algeta, som i 2014 ble kjøpt opp av den tyske legemiddelgiganten Bayer. Siden har Bayer investert over 2 milliarder kroner i blant annet forskning og utvikling i Norge.

Med Kina på laget, er produktet nå godkjent for salg i 54 land.

– Kina er verdens nest størst legemiddelmarked. Dette markedet er svært viktig, og dette gir oss en unik posisjon i å bringe verdiskapningen her i Norge inn i en ny fase, sier Jan Børge Jakobsen, administrerende direktør i Bayer.

Ifølge helsenæringsmeldingen som ble lagt frem i 2019 er det store eksportmuligheter for disse bedriftene i årene fremover. Helsenæringen står allerede for flere milliarder i eksportinntekter.

Et eksempel på dette er GE Healthcare, et amerikansk selskap som blant annet lager ingredienser til kontrastmidler som brukes i røntgen. Ifølge meldingen står virksomhetens prosessanlegg i Oslo og Lindesnes for landets største eksportprodukt til Kina etter olje.

– Det er en fantastisk historie, og vi har en ganske kraftig voksende helsenæring i Norge. Selv under oljeprisfallet vokste denne næringen. Ikke minst er det en veldig lønnsom og kompetansekrevende næring, som passer perfekt for norske forhold, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Sjeldent det går denne veien

Norge er først og fremst en importør av legemidler. Disse må ofte gjennom en lang reise før de ender opp på norske apoteker og sykehus.

Reisen starter gjerne i Kina eller India, de største produsentene av virkestoffer til legemiddelindustrien. Virkestoffene sendes så videre til andre land, der legemidlene settes sammen og pakkes – før de distribueres videre.

Hovedråstoffet i Xofigo er importert fra utlandet, men all videre produksjon og distribusjon skjer ved IFE på Kjeller – hvor de har jobbet med radiofarmasi de siste 70 årene.

– Det er unikt, fordi vi har ikke så mye produksjon av denne typen i Norge. Det er også sjelden at legemidler går den veien, sier helse- og omsorgsministeren og viser til at varene sendes fra Norge til Kina.

Høie mener helsenæringen vil kunne skape flere nye, lønnsomme arbeidsplasser i årene fremover. Samarbeidet mellom Bayer og IFE skal allerede ha skapt over 400.

– Jeg har også store forhåpninger til mange andre spirer med tilsvarende historier, ikke minst på kreftområdet, og jeg er helt overbevist om at helsenæringen kommer til å bli ett av beina som det norske velferdssamfunnet skal stå på videre.

Jakobsen i Bayer sier at samarbeidet med IFE har gjort at Oslo har blitt et internasjonalt «center of excellence» innenfor radiofarmaka, og at de har planer om å utvikle samarbeidet videre. Han mener Norge er i en unik posisjon til å utvikle seg innen «nisjesegmenter» som dette – og sier departementet er lydhøre.

– Viljen er der, men så må dette omsettes i praksis. Vi trenger virkemidler som er effektive for å gjøre Norge til en attraktiv vertsnasjon for legemiddelindustrien.