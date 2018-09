Norske forsvarskart ute på nett: – Veldig blåøyd

I dag fortalte nettstedet Aldrimer.no og NRK hvordan et stort antall anlegg og installasjoner fra Forsvaret er lagt ut med nøyaktige koordinater i et åpent kart på internett.

Venstres mann i forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget mener en slik publisering er problematisk.

– En slik oversikt blottlegger oss selv, og dette fremstår veldig blåøyd, sier Raja til NRK.

Han frykter at man her ikke har tenkt seg godt nok om.

– Dette viser at vi ikke kan være ukritiske i tilnærmingen til ny teknologi. Kartene er viktige verktøy, men vi kan ikke risikere at de brukes mot oss. I møte med ny teknologi må vi tenke nøye gjennom hvordan den gjør oss mer sårbare mot dem som vil oss vondt, sier Raja.

Flere eksperter har også reagert på at kartet kan hjelpe aktører som vil Norge vondt. De har pekt på at en slik fullstendig oversikt sparer de som driver etterretning mot vårt forsvar mye tid og ressurser.

Frykter terrorister kan bruke kartet

Venstres parlamentariske nestleder mener at faren for terror må tas mer hensyn til.

– Det er ikke utenlandsk etterretning som vil ha mest nytte av disse kartene, det er terrorister og andre ikke-statlige aktører. De har begrenset kapasitet og har mer nytte av slike åpne kart, sier Raja.

– Hva burde gjøres?

– Vi må ta lærdom av dette, og ikke tape syn av at å beskytte våre objekter og sårbare punkter er vår viktigste oppgave, sier Raja, og forteller at han vil ta opp saken med samarbeidspartiene i regjeringen.

Kartet som viser forbudssonene er søkbart, og kan vise både kart og flyfoto av områdene der det er forbudt å fly med droner. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Kart for droneregulering avslører tidligere hemmeligheter

Flere eksperter som har sett på kartet mener det viser for mange detaljer.

Nettløsningen med kartet har nå 239 røde punkter som viser hvor Forsvaret har sine anlegg over hele landet – inkludert sensitive antenner og hemmelige installasjoner.

Det er publisert av NSM for å vise hvor det er forbudt å fly med droner som tar bilder, video eller fanger inn data med andre sensorer.

Forsker Ståle Ulriksen liker ikke det han ser på kartet, og mener det helst burde vært holdt unna internett. Foto: Nupi

Blant annet mener forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen at kartet ikke burde vært publisert slik.

– Jeg skjønner at det er viktig å ha et forbud mot droner, men for meg virker det som man her har gitt vekk et veldig flott og nyttig etterretningsverktøy for dem som vil Norge vondt, sier Ulriksen.

Forsvarsministeren: Teknologien gir nye utfordringer

Da NRK møtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i dag fortalte han at dette kartet viser hvordan verden endrer seg.

– Teknologien gir oss utfordringer ettersom tiden går. Det er fotoforbud på en rekke norske flyplasser, men nå er det ofte slik at det første man ser når et passasjerfly lander en lang rekke asiater med hver sin selfiestang med mobil på som de filmer omgivelsene med, sier Bakke-Jensen.

Han mener at ikke alt kan forbys, og at man med utviklingen nå må ha et slikt kart.

NRK møtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Finnmark torsdag. Foto: NRK

– Dette er et kart som viser flyforbudssoner for droner. Det må vi ha for å regulere slik fotografering fra droner, sier forsvarsministeren.

– Hva tenker du om kritikken?

– De faglige vurderingene får komme fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. De er faginstans for dette, og de får derfor svare for det, svarer Frank Bakke-Jensen.

– Kommer dere til å endre det på noe vis?

– Vi må gå inn å se på innholdet i kartet, men vi må fortsatt ha definert hvor det ikke er lov til å gå inn med droner, svarer han.