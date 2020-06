Norske eksperter: – Ikke sannsynlig at viruset har oppstått på et laboratorium

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det kan ha skjedd at viruset har oppstått tilfeldig på et laboratorium, men jeg tror ikke det er den mest sannsynlige forklaringen, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland til NRK.

Den norske vaksineforskeren Birger Sørensen sa i et intervju med NRK søndag at Sars-Cov-2-viruset ikke har et naturlig opphav, og kan være et resultat av vitenskapelige forsøk i et laboratorium.

Sørensen har publisert en studie i det nyetablerte tidskriftet QRB Discovery. Studien er publisert av ham og professor Angus Dalgleish ved St. George Medical School ved universitetet i London.

Sørensen har også varslet en ny studie om korona-viruset denne uka, som ifølge ham går grundigere inn i spørsmålet om viruset er menneskeskapt.

Saken om Sørensens funn har gått verden rundt, og er debattert heftig i Storbritannia. Blant annet har tidligere MI6-sjef Sir Richard Dearlove henvist til Sørensens studie. Han har møtt motbør for sitt syn.

En pressetalsmann for statsministeren i Storbritannia uttaler blant annet til Daily Mail at de ikke har sett noe bevis for at korona-viruset er menneskeskapt.

– Verdensledende forskere i Storbrittania, USA og Verdens helseorganisasjon (WHO) har sagt det gjentatte ganger. Viruset var naturlig i sin opprinnelse, og har sannsynligvis smittet til mennesker gjennom naturlig overføring via dyr, og ikke ved et uhell forårsaket av mennesker, sier talsmannen til avisen.

Påstander om at artikkelen er avvist

The Telegraph hevder å ha sett korrespondanse som viser at Sørensens studie opprinnelig ble avvist av flere akademiske tidskrifter, blant annet «Nature» og «Journal of Virology», som skal ansett artikkelen som uegnet for publisering.

Overfor NRK avviser Sørensen å ha blitt avvist av anerkjente publikasjoner:

– Vi koblet først vaksineartikkelen til en artikkel om virusets opprinnelse. Nå har vi delt dette arbeidet i to artikler. Den første artikkelen om vaksineutvikling er publisert. Den andre artikkelen var ferdig før helgen og det arbeides med å få den publisert nå.

Frode Forland, fagsjef i avdelingsdirektør i FHI. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norske eksperter: – Ikke overbevist

Også her hjemme i Norge vekker Sørensens uttalelser reaksjoner.

Professor og immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo er kritisk til utspillet fra Sørensen.

– Hvis Sørensen eller andre kommer med dokumentasjon som viser at dette viruset er menneskeskapt så skal jeg ikke avvise det. Men det Birger Sørensen har kommet med så langt, overbeviser ikke meg, sier Spurkland.

Hun finner ikke dekning i Sørensens første studie for påstanden om at viruset er menneskeskapt.

– Han trekker nå inn en analyse av viruset som er menneskeskapt, men så lenge han ikke har lagt frem sin vitenskapelige dokumentasjon så kan man ikke si noe annet enn at jeg er reservert. Jeg er ikke overbevist.

Sørensen jobber i det privateide selskapet Immunor. Som NRK omtalte i går, jobber han og selskapet nå med å utvikle en egen vaksinekandidat, kalt Biovacc-19, som sikter seg inn mot de 20% av virus-arvestoffet som ikke deles av mennesker.

– Store økonomiske interesser

Spurkland er kritisk til at Sørensen og hans firma får mye medieoppmerksomhet på saken, uten å ha lagt frem den andre artikkelen som Sørensen ikke har publisert.

– Han har veldig store økonomiske interesser i å få denne oppmerksomheten. Han driver et lite firma, ved å blåse opp stormen rundt om dette er menneskeskapt eller ikke får han veldig mye oppmerksomhet, sier Spurkland. Hun uttaler også:

– Spørsmålet om viruset er menneskeskapt er vurdert mange ganger og dukket opp som en konspirasjonsteori, president Trump har blant annet vært ute og uttalt at det er menneskeskapt. Det er ekstremt stor fallhøyde her, men Sørensen får likevel stor taletid bare på basis av hva han sier selv, uten å legge frem dokumentasjon.

Faktisk.no publiserte tidligere i år en artikkel om hva vi så langt vet om hvor koronaviruset kommer fra. Her drøftes også påstanden om at viruset kan være menneskeskapt som en konspirasjonsteori.

Til NRK sier Frode Forland, fagsjef og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet sier dette om Sørensens forskning:

– FHI har foreløpig ingen kommentar, og regner med at argumentene de legger frem vil måtte faglig etterprøves i dagene som kommer.

– Mindre sannsynlig

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er blant dem som mener man ennå ikke kan slå fast om viruset har oppstått naturlig eller som del av såkalte gain-of-function-studier som gjøres i laboratorier flere steder i verden.

– Jeg kan ikke si at det ikke kan være et resultat av det, men jeg vil si at det er mindre sannsynlig. Den eneste måten å komme lenger i det spørsmålet er å identifisere hvor viruset oppstod. Hva er den naturlige verten, som har sørget for overføring til mennesker? Den verten er ikke funnet, sier Grødeland.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Universitetet i Oslo. Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

Grødeland mener også at det Sørensen omtaler som innsatte sekvenser i virusets overflate ikke er et bevis for at viruset ikke har oppstått naturlig.

– Du finner dette i flere andre virus også, inkludert HIV. Vi har også sett noe lignende i andre koronavirus.

Slike sekvenser kan ifølge Grødeland også oppstå når viruset muterer i mennesker:

– Hvis man tenker seg at en og samme person smittes av to virus samtidig, så er det ikke utenkelig at det oppstår blanding mellom de to virusene. Da kan du få større endringer sammenlignet med andre koronvirus. Det må ikke ha skjedd i en lab, sier Grødeland.

Ifølge Sørensen skiller Sars-CoV-2 seg også ut ved at det har mutert svært lite etter at det begynte å smitte mellom mennesker, og dermed virker å være nærmest «ferdig mennesketilpasset».

– Det er uvanlig, men det har skjedd før. Vi har sett det i alle de store pandemiene, inkludert spanskesyken, at viruset er tilpasset og smitter supert.

– Det som er veldig interessant i vaksineartikkelen er at han viser at det er mulig at Sars-Cov-2 kan binde seg til andre reseptorer enn det som er beskrevet til nå. Det er potensielt interessant, men han viser kun i sekvenser at det er mulig og ikke i cellekultur at det har skjedd. Men det er en interessant hypotese, sier Grødeland.

Birger Sørensen har deltatt i debatten i Storbritannia den siste uka, og sier til NRK at flere opplysninger som han mener underbygger teorien om at viruset er menneskeskapt, vil bli publisert i den kommende artikkelen.

– Derfor er det vanskelig å snakke om opprinnelse så lenge vi ikke kan underbygge det. Det gir ikke mening å gå inn i diskusjonen før vi har deklarert artikkelen og fått den vitenskapelig godkjent, sier Sørensen.