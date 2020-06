Norsk forsker skaper strid om virusets opphav: – Dette viruset har ikke en naturlig opprinnelse

I en fersk studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Quarterly Review of Biophysics påviser Sørensen og den britiske professoren Angus Dalgleish at koronavirusets såkalte spike-protein inneholder sekvenser som ser ut til å være kunstig satt inn.

INSERTS: Dette er sekvensene Sørensen mener peker mot at viruset ikke har naturlig opphav. Sekvensene ble først beskrevet av kinesiske forskere. Foto: Faksimile / QRB Discovery Quarterly

Forskerduoen påpeker også at viruset nesten ikke har mutert siden det begynte å smitte mellom mennesker, noe som tyder på at det allerede var ferdig tilpasset mennesker. Dette er ifølge Sørensen helt uvanlig for virus som krysser artsbarrierer.

Ifølge Sørensen har viruset egenskaper som skiller seg kraftig fra SARS, og som aldri tidligere er påvist i naturen.

– Når vi teknisk beskriver viruset så ser vi jo at det ikke har blitt til ved en naturlig utvikling. Det er gjort av amerikanere og kinesere, som del av det som heter «gain of function»-studier. Det gjøres over hele verden. Man sier man ikke gjør det, men det skjer hele tiden på avanserte laboratorier, ifølge Sørensen.

Kina og USA har i mange år samarbeidet om forskning på koronavirus. I såkalte gain of function-forsøk øker man virusets smittsomhet på en kunstig måte, for å gjøre viruset enklere å bruke i vitenskapelige eksperimenter. Slike manipulerte virus kalles «chimera».

Britisk spionsjef: – Et labuhell

De siste dagene har Sørensens funn skapt heftig debatt i britisk presse.

Sir Richard Dearlove, som var sjef for den britiske utenlandsetterretningen MI6 fra 1999 til 2004, sier til avisen Daily Telegraph at arbeidet til forskerduoen viser at pandemien som lammer verden kan ha startet i et laboratorium.

ET LABUHELL: Britenes tidligere spionsjef Sir Richard Dearlove tror koronaviruset slapp ut fra en lab, og viser til arbeidet Birger Sørensen har gjort. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Jeg tror dette startet som et uhell. Dermed reises spørsmålet om Kina kommer til å påta seg ansvar, og om Kina skal betale erstatning. Jeg tror dette vil få alle land til å tenke gjennom sitt forhold til Kina og hvordan de forholder seg til Kinas lederskap, sier Dearlove til avisen.

I flere måneder har det versert påstander om at viruset kan ha lekket ut fra laboratoriet til det virulogiske instituttet i Wuhan, ett av Kinas mest avanserte viruslaboratorier.

Påstandene tilbakevises fullstendig av instituttledelsen, som hevder laboratoriet aldri har vært i besittelse av virus som i det hele tatt ligner på SARS-CoV-2.

– Dette er ren fabrikasjon. Vårt institutt mottok de første kliniske prøvene med dette viruset 30. desember, sier instituttsjef Wang Yanyi til den kinesiske statlige TV-stasjonen CGTN.

Wuhans virologiske institutt er ett av Kinas mest avanserte viruslaboratorier med den høyeste sikkerhetsklassifiseringen, såkalt P4. Foto: HECTOR RETAMAL

Kina har fremdeles ikke identifisert indeks-pasienten, eller det nøyaktige stedet der utbruddet startet. Kinesisk CDC har gjort undersøkelser av de første smittede rundt fiskemarkedet i Wuhan som tyder på at smitten ikke oppstod der.

Sørensen mener imidlertid det er kinesiske forskere som først har omtalt de modifiserte sekvensene i virusoverflaten. Men de siste måndene mener han Kina har lagt lokk på alle slike studier.

– De innsatte sekvensene skulle aldri vært publisert. Hadde det vært idag, ville det aldri skjedd. Det var en stor feil kineserne gjorde. De innsatte sekvensene har en funksjonalitet som vi beskriver. Vi forklarer hvorfor de er vesentlige. Men kineserne pekte på dem først, sier Sørensen.

I studien takker Sørensen sjefsforsker John Fredrik Moxnes ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) for «uvurderlig hjelp» i arbeidet.

Moxnes viser til kommunikasjonsavdelingen ved FFI.

Tror ikke vaksinekandidater vil virke

Sørensen tror de nåværende vaksinekandidatene vil ha stor risiko for bivirkninger, fordi de sikter mot virusets såkalte spike-protein, der 80% av arvestoffet er såkalte human-likt.

– 78.4% av epitopene i spike-proteinet er identisk med oss som mennesker. Og konsekvensen av det er at det er 78.4% sannsynlighet for å få bivirkning i en eller annen form av vaksiner som retter seg inn mot dette proteinet.

Vaksineforsøk mot virus som Dengue-feber og HIV har vist betydelig risiko for at vaksinene faktisk kan føre til mer alvorlig sykdom, gjennom en prosess som kalles antistoff-avhengig forsterkning (ADE).

Sørensen jobber nå med å utvikle en egen vaksinekandidat kalt Biovacc-19, som sikter seg inn mot de 20% av virus-arvestoffet som ikke deles av mennesker.

Det har imidlertid vært liten norsk interesse for å finansiere et vaksineforsøk her til lands.

– Vi deltar ikke i det store spillet rundt å være først til mål. Det vi har laget er en vaksinekandidat som er grunnleggende forskjellig fra alle andre. De beste vaksinene vil uansett bli finansiert og vinne frem, sier Sørensen.