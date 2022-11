Norsk mann pågrepet i Danmark, mistenkt for drap i Polen

Polsk politi meldte lørdag kveld om et barn som skulle være bortført, etter at en kvinne ble funnet drept i 17-tiden.

En norsk mann i 20-årene ble etterlyst for drap og bortføring av deres datter.

Politiet varslet også andre land – blant andre Norge.

Mannen hadde bil, og politiet mistenkte han kunne rømme.

Sent lørdag kveld bekrefter polsk politi at barnet ble funnet i en bil med faren.

– Mannen ble pågrepet i Danmark, bekrefter pressetalsmann Sebastian Glen i Krakow-politiet til NRK.

Den drepte kvinnen og den etterlyste mannen skal begge være i 20-årene.

Flere polske medier meldte om saken lørdag kveld.

NRK meldte først at den drepte kvinnen er norsk etter at politiet i Polen sa dette, ifølge TV 2. Dette ble senere rettet, da VG fikk bekreftet at kvinnen er polsk.