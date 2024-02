Norsk Industri utvider undersøkelsene av Stein Lier-Hansen

Forrige uke kom det frem at Stein Lier-Hansen, som gikk av som administrerende direktør i desember, har brukt over 18,2 millioner kroner på representasjon over ni år.

E24 avslørte først at den tidligere direktøren disponerte en hytte og jaktområde på Hardangervidda fra 2015 til 2023.

– Nye opplysninger

– Etter medieomtale de seneste dagene har nye opplysninger tilflytt styret. Disse opplysningene kan tyde på at avgåtte administrerende direktør Stein Lier-Hansens disponering av organisasjonens representasjonsmidler har vært mer omfattende enn først antatt, sier styreleder Ståle Kyllingstad i pressemeldingen.

Stein Lier-Hansen som administrerende direktør i Norsk Industri på vei til riksmekleren i april 2023. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Styret har derfor nå besluttet å foreta nye og utvidete undersøkelser. Undersøkelsene vil bli gjennomført med bistand av ekstern ekspertise og rådgivere som rapporterer direkte til organisasjonens styre, fortsetter han.

Økokrim: – Gjør fortløpende våre vurderinger

Ifølge styret i Norsk Industri, ledes undersøkelsene ledes av advokat, statsautorisert revisor og partner i PwC, Gunnar Holm Ringen. Norsk Industri ber alle som har relevant informasjon om å kontakte Ringen.

De skriver at de vil ta kontakt med og informere relevante myndigheter om saken, og at offentligheten vil bli informert når resultatene av de nye undersøkelsene foreligger.

– Økokrim følger enhver tid med på det som fremkommer i offentligheten og gjør fortløpende våre vurderinger. Vi har ingen ytterligere kommentar, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til NRK tirsdag.

Økokrim svarer ikke på hvorvidt de har vært i kontakt med Norsk Industri om problematikken, eller om de har mottatt noen anmeldelse eller selv tatt noe initiativ i saken.

Tidligere undersøkelser

I fjor høst ble det også gjennomført undersøkelser, som avdekket kritikkverdige forhold, men ingen straffbare forhold. Disse undersøkelsene ble avsluttet da Lier-Hansen sa opp.

Dette er Norsk Industri Ekspander/minimer faktaboks Norsk Industri er den største og mektigste av 18 landsforeninger i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Over 3000 norske bedrifter er medlem av Norsk Industri, og samlet står de for sysselsetting av 133.000 ansatte. Staten, sammen med organisasjonene på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, utgjør sammen det som kalles trepartssamarbeidet. Landsorganisasjonen i Norge (LO) og NHO er de to største organisasjonene på hver side. Under lønnsoppgjørene forhandler frontfaget først. Det er konkurranseutsatt industri, som oftest eksportbedrifter. Norsk Industri har derfor en viktig rolle i trepartssamarbeidet. Stein Lier-Hansen har som mangeårig Norsk Industri-sjef stått i spissen for arbeidsgiversidens forhandlinger i lønnsoppgjørene.

Forrige uke la Norsk Industri fram en oversikt over pengebruken, der det blant annet gikk fram at det var brukt 2,3 millioner kroner på sjøfly i forbindelse med relasjonsbygging.

– Jeg må sette meg mer inn i bakgrunnen for disse tallene, her er det tatt med mye forskjellig, skrev Lier-Hansen i en tekstmelding til NRK da tallene ble kjent.

Oppgir å ha leid jaktområdet

Rødt-politiker Mimir Kristjansson sa til NRK lørdag at han krever full åpenhet om hvem som har deltatt på relasjonsbyggende turer på hytta. Stortingsrepresentant Grunde K. Almeland (V) sier saken er nok et eksempel på hvorfor det trengs et lobbyregister i Norge.

Tirsdag oppgir tidligere Freyr-topp Torstein Dale Sjøtveit til TV 2 at han leide jaktområdet til Norsk Industri for å jakte med familien.

Lier-Hansen avviser at dette er forbundet med Norsk Industri:

– Han betalte meg for at jeg skulle kjøpe kort til ham fra andre terreng i Telemark, og at jeg skulle ta opp en samleregning i forhold til sjøfly .

Alt dette har ingenting med NI-avtalen å gjøre, men ekstra kostnader, skriver Lier-Hansen om Sjøtveit-utspillet i en SMS til NRK.

Deler av dette utdyper også Sjøtvit i en e-post til TV 2:

«Så langt jeg vet har NI ikke betalt noe i forbindelse med mine private jaktturer. Jeg har betalt direkte til Stein L-H som har arrangert alt, med terreng, jaktkort, fly og han har også tatt seg av forsyninger (om vinteren) av ved, gass og annet, samt gjort nødvendig vedlikehold på hytta.»

Norsk Industri har så langt ikke villet offentliggjøre hvem som har vært på hytta, av hensyn til deltakernes personvern.