Torsdag ble det kjent at mangeårig direktør i Norsk industri Stein Lier-Hansen disponerte ei hytte og jaktområde på Hardangervidda mellom 2015 og fram til i fjor høst.

I denne perioden betalte arbeidsgiverorganisasjonen over 1,1 millioner kroner for leie av et jaktområde og hytte, samt 1,3 millioner kroner på transport med sjøfly til og fra området.

Hytta og jaktområdet skal ha blitt brukt til relasjon- og nettverksbygging. Den har tidvis også blitt brukt i privat sammenheng av Lier-Hansen, ifølge E24 som avslørte saken.

Vil se gjestelista

Rødt-politiker Mimir Kristjansson forlanger å få se gjestelista. Foto: Kristian Skårdalsmo

Flere NHO-topper har kritisert pengebruken, og praksisen ble stoppet i høst da styret ble gjort oppmerksom på virksomheten.

– Det viser hvordan pengesterke aktører som Norsk industri i praksis kan kjøpe seg relasjoner. Altså makt og påvirkning. God gammeldags smøring. De bruker millioner av kroner på å kjøpe seg gode relasjoner i samfunnet. Det viser hvor urettferdig makten er fordelt, sier stortingsrepresentant og Rødt-politiker Mimir Kristjansson til NRK.

Han krever nå full åpenhet fra Norsk industri om hvem som har deltatt på relasjonsbyggende turer på hytta.

– Vi må få en liste over alle som har vært på den hytta. I hvert fall hvis det har vært folk fra forvaltningen, staten eller politikken der. Det er ikke noe personvernspørsmål om rike og mektige mennesker møtes på denne måten, sier Kristjansson.

Trenger et lobbyregister

Grunde Almeland (V) mener saken på ny aktualiserer behovet for et lobbyregister. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Stortingsrepresentant Grunde K. Almeland (V) sier dette er nok et eksempel på hvorfor det trengs et lobbyregister i Norge. Venstre har flere ganger tidligere tatt til orde for en slik oversikt.

– Dette ser jo på ingen måte bra ut. Denne saken er også en påminnelse om at denne typen påvirkningsarbeid bør offentligheten ha større innsyn i enn vi har i dag, sier Almeland og legger til:

– Et lobbyregister sikrer offentligheten innsyn i hvem som forsøker å påvirke politiske beslutninger og når det skjer. Det vil også motvirke potensiell korrupsjon ved at man får innsyn i når denne typen møter skjer.

Dette er mektige Norsk Industri Ekspander/minimer faktaboks Norsk Industri er den største og mektigste av 18 landsforeninger i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Over 3000 norske bedrifter er medlem av Norsk Industri, og samlet står de for sysselsetting av 133.000 ansatte. Staten, sammen med organisasjonene på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, utgjør sammen det som kalles trepartssamarbeidet. Landsorganisasjonen i Norge (LO) og NHO er de to største organisasjonene på hver side. Under lønnsoppgjørene forhandler frontfaget først. Det er konkurranseutsatt industri, som oftest eksportbedrifter. Norsk Industri har derfor en viktig rolle i trepartssamarbeidet. Stein Lier-Hansen har som mangeårig Norsk Industri-sjef stått i spissen for arbeidsgiversidens forhandlinger i lønnsoppgjørene.

Almeland mener et slik register ikke bare bør omfatte stortingspolitikere, men også regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere.

Vil ikke vise lista

Norsk industri ønsker ikke å kommentere kritikken fra Kristjansson. På spørsmål om hvorvidt de støtter forslaget om et lobbyregister, svarer styreleder Ståle Kyllingstad:

– Dette er ikke noe vi har fokus på nå.

Norsk Industri har så langt ikke villet offentliggjøre hvem som har vært på hytta, av hensyn til deltakernes personvern.

– Kan Norsk Industri utelukke at det er stortingspolitikere, partiledere, statsråder eller statssekretærer på lista?

– Vi kan verken utelukke eller bekrefte dette, svarer Kyllingstad.