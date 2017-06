Norges mektigste kvinner fikk hudkremer, trend-råd og strømper av Kapital

1. nestleder i Unge Høyre og fylkestingsrepresentant for Buskerud, Sandra Bruflot, er på listen over kvinner på vei opp til toppen i samfunnet.

Hun er ikke på Kapitals liste over de 100 mektigste kvinnene men hun er blant de 300 med mest makt, og var på kåringen onsdag. Det er hun fornøyd med, men ikke måten de mektige kvinnene ble hedret på av Kapital.

På Facebook skriver hun:

«Hei Kapital og Trygve Hegnar! Jeg synes det var helt supert å bli invitert til kåringen av Norges mektigste kvinner, men jeg må ærlig innrømme at jeg la meg med en sur smak i munnen i går.

KVINNEMAKT: Høyres Sandra Bruflot synes det er rart at hun får hudkremer, strømper, vesker og moteråd fordi hun er på vei til å bli en av Norges mektigste kvinner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jeg vil ikke virke bortskjemt, utakknemlig eller sutrete, men er det ikke litt rart, at dere 1: Kaller meg en mektig kvinne. 2: Problematiserer både rundt skjulte kjønnsroller, forventninger, fordommer og forskjellsbehandling, før dere 3: sender meg og de andre damene hjem med goodiebags? Takk for at du er mektig, her har du:

– To antirynkekremer (jeg er tross alt 25, men)

– En poncho.

– En hold in-strømpebukse

– En armani-veske

– En håndkrem som sikkert også er fancy

– Et interiørmagasin

– En Brics-reiseveske med et brev som forteller meg at kofferten er den viktigste delen av "reiseantrekket".

- Pandora-smykkedel

– Finansavisen fashion der det står om "de best kledde kvinnene og mennene i næringslivet",

- En hårkrem for å rette ut krøllete hår. – Invitasjon til Womens only-kveld på Steen og Strøm.

Dette er sikkert flotte ting, men man skulle tro at Norges mektigste kvinner kan kjøpe sin egen hold in-strømpebukse og at de selv kan søke opp hvem som er best kledd i finansverden hvis de vil vite det.

Hvis dere først skulle gi noe (som i seg selv er veldig hyggelig!) så kunne det jo hende at toppledere og mektige kvinner heller hadde hatt lyst på for eksempel en nødlader? Ørepropper? Et blad om TJA ledelse? En bok kanskje?

Hva med ting som anerkjenner at man faktisk har en fremtredende posisjon, fremfor å bli redusert til hold in-strømpebukser og antirynkekrem steg 1 og 2. Noe som ikke reduserer oss til utseende, fin hud, glatt hår og fine vesker. Folk må gjerne være opptatt av det, men vi er ikke automatisk opptatt av det fordi vi er kvinner.

Hvis det hadde blitt delt ut boksere som ga sprettrumpe, hårvoks mot grå hår, magasiner om blazere, manbags og kremer hos de mektigste mennene, som for øvrig ikke trenger sin egen kåring, tror jeg mange hadde løftet et øyebryn.

Jeg syntes det var helt topp å feire de mektigste kvinnene med dere i går, men jeg tror flere enn meg møtte opp for anerkjennelse, men dro hjem med fordommer i en goodiebag.»

Gidder ikke kommentere

Kapital-eier Trygve Hegnar vil ikke snakke om saken:

– Det gidder jeg ikke å kommentere engang. Vi behandler viktige spørsmål når vi kårer Norges mektigste kvinner. Etter et arrangement som er så stort og viktig blir dette helt uinteressant, sier Hegnar til NRK.

KÅRER MEKTIGE KVINNER: Kapital kåret onsdag Norges 100 mektigste kvinner. Statsminister Erna Solberg, som troner øverst på listen, fikk både blomster og goodiebag av Kapital-redaktør Trygve Hegnar. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Politikere og ledere i offentlig forvaltning dominerer listen til Kapital. I 10 på topp er det stort sett kvinnelige statsråder:

1. Erna Solberg (56), statsminister (H)

2. Siv Jensen (48), finansminister (Frp)

3. Monica Mæland (49), nærings- og fiskeriminister (H)

4. Anniken Hauglie (44), arbeids- og sosialminister (H)

5. Kristin Skogen Lund (50), NHO-direktør

6. Sylvi Listhaug (39), integrerings- og integreringsminister (Frp)

7. Ine Marie Eriksen Søreide (41), forsvarsminister (H)

8. Solveig Horne (48), barne- og likestillingsminister (Frp)

9. Linda Helleland (39), kulturminister (H)

10. Anne Nafstad Lyftingsmo (49), regjeringsråd

Først på 17. plass dukker den første rene næringslivskvinnen opp, Telenors Norden-sjef, Berit Svendsen.

Statsminister Erna Solberg står nok en gang øverst på listen. Hun sier til Kapital at hun synes det er flott med en slik liste som viser frem kvinner makt i større grad enn det som skjer i hverdagen.