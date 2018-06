Norge bringer USAs stål- og aluminiumstoll inn for WTO

Norge har bedt USA om tvisteløsningskonsultasjoner i WTO på grunn av USAs tilleggstoll på stål og aluminium.

– Norge mener USAs tilleggstoll på stål og aluminium bryter med en rekke bestemmelser i WTO-regelverket, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Bakgrunnen er at USA 23. mars innførte tilleggstoll på stål og aluminium på 25 og ti prosent. USA mener at importen skal være en art og et omfang som truer USA nasjonale sikkerhet, ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Rammer enkeltland

– For norsk økonomi, som er liten og åpen, er det avgjørende at de felles internasjonale kjørereglene for handel respekteres. Når noen handler i strid med disse kjørereglene, rammes både enkeltland og internasjonal økonomi, sier utenriksministeren.

Tvisteløsningskonsultasjoner er første steg under tvisteløsning i WTO.

EU, Canada, Mexico, Kina og India også bedt om tvisteløsningskonsultasjon.

Norge vil vurdere å opprette en panelsak i WTO dersom konsultasjonene ikke fører frem, som tilsvarer voldgiftssak.

Avgjørelsen til tvisteløsningspanelet kan eventuelt ankes inn for WTOs angeorgan.

Viktig for norsk næringsliv

Ca 0,2 prosent av norsk eksport av stål og aluminium eksporteres til USA og rammes derfor av tilleggstollen. Ifølge Statistisk Sentralbyrå har tollen imidlertid liten direkte effekt på norsk eksport.

Mesteparten av eksporten av stål og aluminium går til EU.

Norsk eksport av stål og aluminium var på henholdsvis 16 og 33 milliarder kroner i 2017, ifølge UD.

– I det lange løp er alle tjent med at regler går foran makt i internasjonal handel. Når WTO-regelverket settes til side av USA på denne måten, bidrar det til å svekke deres troverdighet i internasjonal handelspolitikk, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

– Det bidrar samtidig til å undergrave det regelbaserte, multilaterale handelssystemet, sier Søreide.