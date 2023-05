Nettavisen ber om beklagelse fra Frp etter nachspiel - Frp-politiker sykmeldt

Frp-toppen skal angivelig ha grepet en journalist i skrittet, skriver Dagbladet. Deretter skal han ha kjeftet og truet en annen journalist. Han skal også ha tatt kveletak på en tredje journalist, skriver VG.

Til slutt måtte den lokale partitoppen fjernes av andre deltakere på nachspielet, ifølge Dagbladets opplysninger. Ingen ble skadet.

– Atferden som enkelte medier beskriver er fullstendig uakseptabel, og noe vi overhodet ikke skal ha noe av blant våre folke- og tillitsvalgte og i partiet.

Det skriver Helge Fossum, som er assisterende partisekretær i Frp, til NRK.

Vurderer politisak

Etter hendelsen på nachspielet sendte involverte journalister fra Nettavisen en bekymringsmelding til Frp.

– Journalister må kunne dekke et årsmøte til et politisk parti uten å bli trakassert eller fysisk angrepet, sier Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum til egen avis.

Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen, Foto: Mariam Butt / NTB

Det er snakk om en bekymringsmelding, ikke et varsel, mot partitoppen, presiserer Nettavisen. NRK har spurt om hva bekymringsmeldingen omhandler.

– Informasjonen er i sin art et varsel om plagsom, voldelig og uønsket oppførsel i vårt journalistiske virke, skriver Stavrum i en SMS.

Stavrum uttaler at det er usikkert om det blir en politisak eller ikke.

– Hva avgjør om dette spørsmålet?

– Når det gjelder en eventuell politisak, så har vi ikke tatt stilling til spørsmålet om en anmeldelse ennå, svarer Stavrum.

Ber om beklagelse

– Vi fått erkjennelse og selvkritikk fra Frp, sier Stavrum.

Han ber også om en offentlig og uforbeholden beklagelse fra Frp etter hendelsen på nachspielet.

NRK spurt assisterende generalsekretær Fossum om Frp vil komme med en offentlig beklagelse. Han svarer ikke på dette.

Han sier at saken nå behandles av Frps hovedorganisasjon.

– Så lenge vi undersøker saker, kan jeg ikke nå gå konkret inn i hva som har skjedd eller via som kan skje, skriver Fossum til NRK.

Fossum har ikke svart på spørsmål om når saken skal behandles.

Partitoppen sykemeldt

NRK har vært i kontakt med den lokale partitoppen. Fossum svarer på hans vegne.

– Han er sykmeldt og er sterkt preget og angrer på situasjonen først og fremst fordi han tenker på de berørte, skriver Fossum i en SMS.

Fossum gjengir partitoppens tidligere uttalelse.

– Jeg fikk i meg altfor mye alkohol denne kvelden. Jeg fikk i meg mer alkohol enn at jeg hadde kontroll. Det og alt dette kan ha medført beklager jeg på det aller, aller sterkeste, skrev partitoppen i en uttalelse.

– Jeg ønsker også å gjøre dette direkte til de berørte. Jeg vil ta ansvar for forholdet og har tatt kontakt med psykolog for å sørge for at jeg ikke kommer i en slik situasjon igjen. Jeg vil også samarbeide med hovedorganisasjonen fult og helt, la mannen til.