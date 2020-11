Nav venter høy ledighet frem til 2022: – Var ganske dødt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nye nedstenginger kan dessuten gjøre jobbmarkedet vanskeligere.

I starten av april kunne Norge notere en historisk rekord, da arbeidsledigheten bikket 433.000 personer. Ledigheten falt så kraftig i takt med at smittevernrestriksjonene ble lettet på. Men nedgangen har flatet ut de siste fire månedene.

– Det vi jobber hardt for, og som er viktig i Norge nå, er at arbeidsledigheten ikke biter seg fast på et høyere nivå enn normalt. Så nå er det viktig å få vitalisert økonomien så raskt som mulig. Men vi ser at det vil ta noe tid å komme tilbake, sier Nav-direktør Hans Christian Holte, til NRK.

Snittledigheten i år antas å bli 141.000 arbeidsledige, noe Nav venter at skal krype ned til 86.000 personer i 2022. Det vil plassere oss på det historiske snittet med rundt 3 prosent ledighet.

Navs forventinger til ulike bransjer Ekspandér faktaboks Det vil ta lang tid før aktivitetsnivået er tilbake til der det var før pandemien for overnatting og serveringsvirksomhet, kultur, transport

Privat konsum tar seg opp framover, men det vil fortsatt være lavere aktivitet enn før pandemien innen varehandelen neste år. Trenden med mer kjøp på nett og mindre i butikk gjør at Nav venter at sysselsettingen i varehandelen fortsetter å falle neste år.

Industriproduksjonen vil være tilbake på nivået før pandemien i 2022

Eksportindustrien vil møte lavere etterspørsel fra utlandet neste år.

Leverandørindustrien vil merke en større nedgang i oljeinvesteringene.

Nye nedstenginger

En av dem i ledighetskøen er 55 år gamle Cathrine Sommerstad fra Oslo. For ett år siden sa hun sa opp en jobb som megler. Før det jobbet hun 30 år innen olje- og energiforsikring.

– Det var veldig hektiske arbeidsdager, der det var forventninger om at vi skulle være pålogget nesten hele tiden. Og så tenkte jeg om det var dette jeg ville, der jeg var i en situasjon i livet der du kan ta noen valg.

Hun søkte aktivt på jobber, men da korona kom ble et døren inn i ny jobb enda trangere.

– Det var ganske dødt, rett og slett. Og det jobbene jeg søkte fikk jeg avslag på.

I sommer ble Sommerstad en del av Navs jobbsøkerkurs i en gruppe med 30 andre. Hun skryter både av fellesskapet og den faglige hjelpen med søknader, CV-skriving og prosessen rundt.

– Jeg trodde jeg hadde en fin CV, men den var jo langt fra god nok, har jeg lært, ler hun, og legger til:

– Det å høre andre fortelle om hvordan de opplever hverdagen uten jobb, det er veldig fint. Du er som sagt en del av et fellesskap hvor du deler opp- og nedturer.

Nye smitteverntiltak

Selv om det ser lysere ut for jobbsøkere nå, så har smitten tatt seg opp de siste ukene. Prognosene fra Nav tar høyde for at store deler av Europa har stengt ned de siste ukene, men torsdagens innstramminger fra regjeringen er ikke tatt med i beregningene.

Ny innstramminger kan gi en dårligere utvikling på arbeidsmarkedet enn prognose, men hvor mye er umulig å si før vi vet hvilke tiltak som eventuelt innføres, presiserer Nav.

Prognosene er ingen fasit, understreker Nav-direktøren.

– Vi har god erfaring med å lage prognoser, men nå er det rammebetingelser vi ikke har kontroll på, som dreier seg nettopp om betydningen av denne pandemien for økonomien.

Holte ber de som er permitterte om å vurdere hvor sikkert det er at de kommer tilbake i stillingen de var i.

– Da kan det være lurt, hvis man er usikker på om jobben kommer tilbake, å se seg om etter andre muligheter. Det kan være andre bransjer, og det kan rett og slett være å flytte på seg. Det kan også være det å få kompetanseheving, slik at man kan se seg om etter en annen type jobb.

NAV-DIREKTØR: Hans Christian Holte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Dimmefunksjon

Da Norge stengte ned i mars var som en bryter som gikk av, beskriver Holte. Det lyset har blitt værende av for kultur, underholdning, overnattings- og serveringsvirksomhet, tjenestenæringer og luftfarten.

Selv om smittevernrestriksjoner kan fjernes når befolkningen vaksineres, så sier Holte at påbryteren ikke finnes.

– Det er nok mer som en slags dimmefunksjon, som gjør at man gradvis kommer tilbake til normalen, sier Holte.

Innvandrere, ungdom som har droppet ut av utdannelse og folk med helserelaterte problemer er ekstra utsatte nå, er Navs erfaring.

– Det vi ser er at arbeidssøkere som normalt kanskje er de som ikke er så lett å få i jobb, de får større konkurranse fra andre som har blitt permittert på grunn av koronasituasjonen, sier Holte.

Arbeidsmarkedet ble nesten helt dødt da Norge stengte ned i mars. Men nå ser det lysere ut, forteller Sommerstad.

– Jeg vil bruke erfaringene mine på det jeg er god på å gjøre. Det er flere jobber som jeg har lyst på. Jeg ønsker meg noe innen administrasjon, og der ser jeg at det har kommet flere stillinger på markedet.