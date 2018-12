Narkodømt i Norge i 2011: Nå er ekteparet i 70-årene tatt på luksuscruise

Pågripelsen av pensjonistparet har vakt stor oppsikt i engelsk presse. Venner av paret forteller at ekteparet de siste årene dro på cruise flere ganger i året.

Kokainen, som var skjult i kofferter, har ifølge portugisisk politi en gateverdi på 21 millioner kroner.

16 turer til Norge

Det har også vakt oppsikt at pensjonistparet, som er i 70-årene, tidligere har hatt en omfattende smuglerkarriere i Norge.

NRK har lest dommen. Der står det at paret ankom Norge første gang i mai 2003, da med 10 kilo hasj i bilen. Etter det skal de ha gjennomført 16 liknende turer, der de tok med seg 10-20 kilo hasj hver gang, helt frem til de ble pågrepet av norsk politi i august 2004.

Paret hentet narkotikaen hos leverandører i Spania og Nederland, og ble transportert til Norge i ulike personbiler. Ifølge dommen gjemte de narkotikaen inni bildørene.

Smuglingsoperasjonen gikk bra lenge, men en norsk narkotikahund fikk til slutt ferten av dopet. Paret ble avslørt, men det gikk mange år før de ble stilt for en norsk domstol.

Ble med på grunn av helsa

I retten påsto de to at kona under den første turen ikke visste om narkotikasmuglingen, men at hun fikk kjennskap til den i etterkant. Hun valgte likevel å bli med mannen på de 15 neste turene til Norge, fordi hun skal ha vært bekymret for mannens helse.

Begge ble dømt i norsk rett, hvor mannen fikk fire år og ni måneder i fengsel, mens kona fikk ett år kortere straff.

Nå kan de ende i fengsel igjen. Paret hadde vært på et månedslangt cruise til de karibiske øyene med cruiseskipet «Marco Polo», men ble stoppet av portugisisk politi da skipet, på tampen av turen, lå til kai i Lisboa.

Paret ble på nytt pågrepet av portugisiske myndigheter på cruiseskipet «Marco Polo» da det la i havn i Lisboa. Foto: Trond Gansmoe Johnsen

Fire kofferter

Leder av politiaksjonen i Portugal har sagt til The telegraph at de, under ransaking av parets lugar, fant ni kilo kokain gjemt i koffertene.

Passasjerer på skipet skal ha sett at paret tok med fire nye kofferter om bord da skipet lå ved øyen St. Lucia i Karibia.

The Telegraph skriver at det portugisiske politiet er usikre på hvilken karibisk øy narkotikaen er hentet fra. Politisjefen sa til avisen at paret ikke skilte seg ut på skipet, siden de fleste passasjerene var eldre.