Gunilla Persson ble kjent for seere i både Norge og Sverige gjennom realityprogrammet «Svenske Hollywoodfruer» som gikk på Nent Groups TV3 i 13 sesonger.

Der deltok hun sammen med blant andre Anna Anka og Maria Montazami, før Nent i 2020 la ned programmet.

Gunilla Persson slik hun fremstår på pressebildet fra SVT, som arrangerer Melodifestivalen. Foto: SVT

Persson var der kjent for sine tidvis kontroversielle og dramatiske uttalelser, og for at hun stadig sparket pleierne hun ansatte for å ta vare på sin mor.

Hun var også kort innom norske «Farmen kjendis» i 2020, men reiste raskt hjem til USA.

Svensk trygdegjeld

I disse dager er Persson aktuell som artist i svenske Melodi Grand Prix, Melodifestivalen.

Hun har også i flere år skyldt svenske myndigheter penger.

Gjelden stammer fra forskjellige bidrag hun fikk fra Sverige mens hun bodde i USA og var med i «Svenske Hollywoodfruer».

I 2018 ble hundømt i tingretten i Stockholm til å betale tilbake drøyt 300.000 kroner til det svenske trygdesystemet, Försäkringskassan.

Med renter har beløpet nå økt til rundt 640.000 svenske kroner, ifølge nyhetsbyrået TT.

Dermed gikk den svenske namsmyndigheten til aksjon da Persson, som til vanlig bor i Los Angeles, i helgen var i Växjö for å delta i tredje delfinale i Melodifestivalen under artistnavnet La La Gunilla.

Tok seg inn på hotellrommet

Søndag morgen, etter at Gunilla lørdag kveld hadde jublet over å gå videre i MGP-konkurransen, beslagla myndighetene verdisaker fra hotellrommet.

Ifølge Expressen ble det tatt beslag i blant annet et par Chanel-sko, fire halskjeder, seks ringer, en kjole og tre vesker.

Mandag melder TT, gjengitt i Aftonbladet, at verdisakene kommer til å bli verdivurdert og deretter auksjonert bort.

– Vi antar, sånn det ser ut nå, at det er verdt rundt 100.000 kroner, sier Johannes Paulson ved namsmyndigheten Kronofogden.

Han forteller at tingene skal vurderes av profesjonelle, sannsynligvis i løpet av uken. Da kan Persson eventuelt velge å kjøpe dem tilbake selv, om hun vinner auksjonen på Auktionstorget.

– Men det enkleste hadde vært om hun hadde betalt hele summen. Da ville hun få tilbake alt, påpeker Paulson.

Perssons advokat hevder de samarbeider

Perssons advokat Mark Safaryan sier de hadde planlagt et møte med Kronofogden, og at de skal ha et oppfølgingsmøte i april.

– Vi har kommet fram til at vi skal samarbeide med dem i denne saken, sier han.

Kronofogden, derimot, oppgir at de ikke hadde formidlet når de ville dukke opp.

– Dette var en overraskelse. Hun hadde i mediene snakket om at hun ikke hadde planer om å betale, sier Johannes Paulson.

Tidligere har Persson sagt hun «lett» kan betale gjelden, men at hun er sint og lei seg og ikke vil betale.

Med bidraget «I Won’t Shake» kom hun på fjerdeplass i delfinalen og er videre i sangkonkurransen.