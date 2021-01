Kommuner frykter mutert virus: – Må behandle Østlandet som «rødt land»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Regjeringen bør innføre strengere reiserestriksjoner ut av Oslo-området, og det bør behandles likt som røde land.

Det sier ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, etter nedstengingen av ti kommuner i Oslo-området som følge av utbruddet av den britiske varianten av koronaviruset.

Heimdal bor i en forsvarskommune med svært mange pendlere i forsvaret. Snart skal det også arrangeres NATO-øvelsen Joint Viking her, med totalt 10.000 soldater.

For Bardu har det liten effekt å innføre lokale karantenebestemmelser, da operativt personell fra Forsvaret er unntatt dette.

– Jeg ønsker at alle må være i karantene når de kommer hit. Det går hardt utover kommunehelsetjenesten om det kommer mutert virussmitte, sier Heimdal.

Kartlegger reisende

Ordføreren var en av de første som sammen med andre nordnorske kommuner innførte «søringkarantene» i mars i fjor. Et påbud om at alle reisende fra Sør-Norge skulle i karantene, for å begrense smitten og skjerme kapasiteten på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Nå fraråder kommuner over hele landet å reise til de nedstengte kommunene, og de ønsker ikke at de som bor der skal reise ut. Flere tar således til orde for at de reisende skal teste seg, uavhengig av symptomer.

I Grimstad kartlegger kommunen hvor mange som har reist til og fra Oslo-regionen og Grimstad de siste syv dagene.

– Kommunen har bedt mobiloperatører om bevegelsesdata, sier kommunikasjonssjef Petter Toldnæs.

Kommunikasjonssjef i Grimstad, Petter Toldnæs. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Sørlandet sykehus har stengt for besøk fra Oslo-regionen. Det er ikke mulig for pårørende som har vært i Oslo-regionen å besøke Sørlandet sykehus, med mindre man trenger øyeblikkelig hjelp.

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath i Lindesnes foreslår å stenge alle landets grenser for innreise i en kort periode, for å begrense koronasmitten. Han mener en kort stenging av grensene vil være et bedre tiltak enn å be folk la være å besøke hverandre.

Prøver å flytte arrangementer

Ordfører Anne Rygh Pedersen i Tønsberg sier de har eksempler på at arrangementer som ikke er lov å gjennomføre i Oslo forsøkes flyttes til Tønsberg, ifølge kommunens hjemmeside. Derfor forbyr kommunen alle arrangementer til og med 31. januar.

Årdal kommune oppfordrer alle som har vært i eller kommer fra de ti nedstengte kommunene i Oslo-området om å gå i selvpålagt karantene i 10 dager, og å teste seg på dag 3 og 7. Kommunen ber personer fra disse områdene om å ikke besøke Årdal, og motsatt.

Studenter i Oslo-området som ikke har reist til studiestedet sitt ennå kan få dra dersom det er nødvendig for studiene. Det sier helseminister Bent Høie til NRK.

– Den enkelte må gjøre en konkret vurdering av hvor nødvendig det er å reise, sier han.

– Kan være et virkemiddel

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber folk holde seg unna kommuner med mutert virus. Selv om smitten er lav i nord, er helsepersonell utslitt.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen var en av dem som gikk i bresjen for å opprettholde søringkarantenen. Når han nå ser hva som skjer på Østlandet, innrømmer han at tankene har vandret dit på nytt.

– Det er ikke noe vi vurderer sånn umiddelbart. Men samtidig har vi iverksatt det tidligere, og vi mener det kan være et virkemiddel som er nødvendig, sier Wilhelmsen.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen. Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

Foreløpig er Nord-Norge «godt skodd». Det er lite smitte, og de som lander i Tromsø fra steder med mye smitte også innenlands oppfordres til å teste seg innen fem dager.

– Vi har ikke behov for en ekstra kontroll nå. De eneste nye smittetilfellene her er importsmitte, og de testes på flyplassen, sier ordføreren.

Kommunen avventer og ser effekten av de strenge tiltakene nasjonale myndigheter nå har satt i verk i regionen, sier vakthavende kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Glad for lokale restriksjoner

Ordfører i Båtsfjord, Ronald Wærnes (Ap) er glad for at regjeringen nå tar tak i situasjonen der utfordringene er, og ikke stenger ned hele landet.

– Per nå har vi ikke diskutert om vi skal opprette en kontrollpost langs veien slik som i fjor. Men vi kommer til å diskutere dette med krisestaben på mandag, så får vi se hva vi konkluderer med, sier Wærnes.

I Hammerfest vurderes det nå såkalt «fritidskarantene».

– Vi vurderer det for alle innreisende sørfra. Men vi vil følge utviklingen fortløpende, Sier Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Helsebyråden i Bergen har til BT i dag bedt bergensere unngå reise til Oslo-området, men sier det ikke er grunnlag for å stramme inn tiltakene i byen.

Ida Pinnerød er ordfører i Bodø kommune. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Tilfreds med regjeringens tiltak

Bodø kommune er tilfreds med de omfattende tiltakene som er innført i Oslo-regionen. Derfor er det ikke aktuelt nå med å innføre reiserestriksjoner for folk som kommer sørfra, opplyser kommunen.

– Vi ber likevel folk om å ha lav terskel for å teste seg, sier Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

Ordfører Ida Pinnerød mener folk i Bodø har vært flinke med å overholde smittevernregler, og det er derfor det ikke blir innført strengere tiltak nå.

– Men dette kan endre seg på kort varsel, sier Pinnerød.

Kommuneoverlege i Vågan Jan Håkon Juul opplyser at det ikke blir endring i smitteverntiltakene, og vurderer fortsatt smitterisiko lokalt for lav.

I Ullensvang blir folk som har reist fra osloregionen til kommunen de siste ti dagene, bedt om å teste seg for covid-19 og gå i frivillig karantene til testen viser negativt prøvesvar.