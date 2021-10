Oslomannen Irfan Baig skulle starte opp bilen sin, en Toyota Prius, en morgen sent i august.

– Det kom en høy lyd, forteller han.

Først trodde han det var noe feil med eksosanlegget, og kjørte bilen til et verksted.

Der konstaterte de raskt at katalysatoren var fjernet. Den sitter på eksosrøret, og er fullt tilgjengelig fra undersiden av bilen.

Katalysatorer er en av flere gjenstander som det nå er flere tyverier av. Også GPS-er fra traktorer er populære på det kriminelle markedet.

– Det øker på nå, sier leder for felles straffesaksinntak i Øst politidistrikt, Trond Vennatrø.

Han tror tyveriene blir utført av mobile vinningskriminelle fra andre land.

– De har spesialisert seg på å ta katalysatorer. Det er flere politidistrikt som får anmeldelser på dette. Men også utstyr fra traktorer på gårder er utsatt.

Vennatrø sier at det er vanskelig å fakke tyvene, siden de beveger seg over store områder.

Politiet regner med at det er åpningen av samfunnet og redusert kontroll på grensene som setter fart i de omreisende bandene.

Gamle katalysatorer blir normalt solgt og gjenvunnet etter at de er skiftet ut på lovlig vis. Noen få gram med edelmetall gjør dem mer verdifulle. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Dyre metaller

– Katalysatorer stjeles ikke fordi tyvene er miljøvennlige, sier kommunikasjonssjef hos If Forsikring, Sigmund Clementz, lett ironisk.

Det de er ute etter, er tre verdifulle og edle metaller – platina, palladium og rhodium. Disse brukes i katalysatorene for å rense avgassene fra forbrenningsmotorer.

Prisen for ett gram platina er nå rundt 300 kroner. Palladium går for opptil 800 kroner grammet, og rhodium har i 2021 nådd grampriser på hele 8000 kroner.

En vanlig personbil har noen få gram av disse stoffene i katalysatoren, som gjør at den kan selges på svartebørsen for flere tusen kroner. Metallet smeltes og kvernes, før de verdifulle stoffene skilles ut og kan brukes på nytt som råstoff.

Og selv om forsikringen dekker tyveriet, vil bileieren måtte ut med en egenandel, i tillegg til alt bryet med å få reparert bilen.

Dette gjør de edle metallene i en katalysator Ekspandér faktaboks En katalysator sørger for at stoffer i eksosen fra bensin- eller dieselmotoren blir mindre giftige gjennom katalyse. I en katalysator har metallene platina, palladum og rhodium bestemte oppgaver. Ett metall skal fungere som katalysator til reduksjon av nitrogenoksid til nitrogen og oksygen, mens ett eller to gjør at karbonmonoksid (CO) oksideres til karbondioksid (CO2), og uforbrente hydrokarboner (HC) oksideres til karbondioksid (CO2) og vann (H2O). Ut av eksosrøret kommer derfor stort sett karbondioksid, oksygen, nitrogen, og vanndamp. Katalysatoren reduserer utslippet av klimagasser, men hjelper først og fremst mot lokal forurensing. Kilde: Teknisk ukeblad, TU.

Traktorer ribbes for utstyr

Et yndet sted for de omreisende tyvene akkurat nå, er gårdsbruk. Her kan de ofte jobbe mer uforstyrret i landlige omgivelser når de slår til.

GPS-utstyr på traktorer blir borte fra gårder. Dette er et fenomen politiet har registrert flere anmeldelser på i det siste. De oppfordrer til å fjerne enhetene på natta, og parkere traktoren i opplyst område. Foto: DANE RHYS / Reuters

– Det stjeles verktøy og utstyr fra traktorer. Særlig GPS-er forsvinner, bekrefter Trond Vennatrø i politiet.

Han oppfordrer gårdbrukere om å fjerne disse fra traktorene når arbeidet er over for dagen, og for øvrig plassere traktoren et sted der det er lys.

– Det kan utgjøre den lille forskjellen, ved at tyvene velger å la være å utføre tyveriet.

Det har vært flere anmeldelser på tyverier fra gårdsbruk i Øst politidistrikt den siste tiden. Men det betyr ikke at de tradisjonelle innbruddene på byggeplasser er over.

– Det går litt i bølger, men nå er det gårder som de besøker mest.

Stort problem i Sverige

I vårt naboland Sverige er tyverier av katalysatorer et mye større problem. Her har fenomenet økt i takt med prisene på de edle metallene inni bildelen, skriver svensk politi på sine nettsider. Fra noen hundre tyverier i 2019 til tre tusen i fjor, og det peker mot enda flere i år.

Daglig leder hos Svendsen eksos, Jarle Holte, har ekstra katalysatorer til Toyota liggende. Han kan høre når det kommer en bil kjørende med stjålet katalysator.

Tyvene har funnet ut at særlig Toyotas modell Prius fra tidlig på 2000-tallet er enkle å lette for katalysatorer.

Det hele kan gjennomføres på under ett minutt. Tyvene kommer med en varebil, jekker raskt opp bilen de er ute etter, og går løs på katalysatoren ved å skru av et par skruer og skjære over røret i den andre enden.

– De spesialiserer seg på dette, og det er flere politidistrikt i Norge nå som har økning i anmeldelser på katalysatortyverier, sier Trond Vennatrø.

Spent når han skal kjøre

I Oslo er Irfan Baig litt urolig hver gang han starter bilen. Han frykter at tyver har vært på ferde igjen.

Men eksosverkstedet har sørget for å gjøre katalysatoren litt mer tyverisikker.

– Vi har sveiset på noe som gjør at den ikke er så lett å få av, sier mekaniker Rune Jakobsen.