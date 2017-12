Miljøorganisasjoner sterkt kritisk til utbygging av oljefeltet Johan Castberg

* Statoil og lisenspartnerne har levert plan for utbygging og drift av oljefeltet Johan Castberg i Barentshavet, rundt 240 kilometer nordvest for Hammerfest.

* Utbyggingsløsningen er en flytende produksjons- og lagerenhet tilknyttet et havbunnsanlegg. Totale investeringer er anslått til i underkant 50 milliarder kroner.

* Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450–650 millioner fat oljeekvivalenter.

* Produksjonsstart er ventet i slutten av 2022. Feltet har en forventet levetid på 30 år.

* Rettighetshavere er Statoil Petroleum AS (operatør, 50 prosent), Eni Norge AS (30 prosent), Petoro AS (20 prosent).

* Olje- og energidepartementet vil behandle utbyggingsplanen med sikte på framleggelse for Stortinget våren 2018.

Kilde: NTB