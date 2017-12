Johan Castberg-planen legges fram: – Jubeldag for Nord-Norge

– Det er ikke hver dag vi i Nord-Norge får 500 nye kompetansearbeidsplasser spredt utover hele landsdelen. Så dette er en historisk dag for ringvirkninger av oljeaktiviteten i Nord-Norge og Finnmark, sier direktør i leverandørnettverket Petro Arctic, Kjell Giæver.

I en pressekonferanse klokken 12 i dag, tirsdag, presenterer Statoil sin plan for utbygging og drift av det prestisjetunge oljeprosjektet på Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Utbyggingen vil være et samarbeid mellom Statoil, Eni Norge og Petoro.

Johan Castberg er det største av flere oljefunn som er gjort i Barentshavet de siste årene. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450-650 millioner fat oljeekvivalenter.

Investeringskostnadene for utbyggingen av oljefeltet anslås til 49 milliarder kroner, og driften vil koste omlag 1,15 milliarder kroner årlig. Dette vil utgjøre 1700 årsverk nasjonalt, hvorav rundt 500 vil være i Nord-Norge.

Johan Castberg-prosjektet blir det største offshore olje- og gassprosjektet i verden som blir besluttet utbygd i 2017, ifølge Statoil. Prosjektet har tidligere blitt satt på vent på grunn av høye investeringskostnader, men etter å ha slanket budsjettet, skal det endelig utbygges. Foto: Statoil

Gullkysten i Norge

Giæver i Petro Arctic har utelukkende positive forventninger til framleggingen av planen.

– Vi har ingen grunn til å tenke at det kommer dårlige nyheter. Vi tror det blir en jubeldag. En nasjonal begivenhet knyttet til industriarbeidsplasser, investeringsbeslutninger, og et kjempegodt prosjekt med inntekter til alle oss som bor i dette landet – i mange, mange tiår framover, sier han.

– Med dette vil Nord-Norge virkelig plassere seg på kartet som gullkysten i Norge, med verdiskapning fra nord til hele landet.

Betydning for lokalsamfunnet

Driftsorgansisasjonen til Johan Castberg vil plasseres i Harstad, mens forsynings- og helikopterbasen skal ligge i Hammerfest.

– Vi er veldig glade for at prosjektet nå ser ut til å bli realisert. Det er svært positivt og betyr mye for hele regionen og landsdelen vår, sier varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss.

Hun forventer at utbyggingen av Johan Castberg vil styrke leverandørmiljøet i byen, som har etablert seg i forbindelse med gassfeltet Snøhvit og oljefeltet Goliat.

Varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, håper og tror at denne utbyggingen vil gi lokalsamfunnet et løft. Foto: Allan Klo/NRK

– Vi har spilt inn et ønske om å få en driftsstøtteenhet som sørger for at man bruker leverandørene og styrker leverandørmiljøet som er bygget opp i Hammerfest, og som da er Nord-Norges største leverandørklynge, sier hun.

– Vi vil være overrasket om Statoil ikke har lyttet til noen av våre innspill, som går på å få mer av de operative funksjonene til Hammerfest. Det går på at mer av aktiviteten plasseres nært der aktiviteten til havs er.

Statoil legger fram sin plan for utbygging og drift for Johan Castberg på Melkøya utenfor Hammerfest, i en pressekonferanse i dag kl. 12.00. Denne kan du følge her: