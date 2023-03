Wagners leiesoldater har i månedsvis ledet det russiske angrepet mot byen Bakhmut i Øst-Ukraina.

Fra russisk side blir byen sett på som et utgangspunkt for en offensiv mot større byer som Kramatorsk og Slavjansk.

De siste dagene har lederen for Wagner, Jevgenij Prigozjin, hevdet at russiske styrker nesten har omringet Bakhmut.

MANGLER AMMUNISJON: Wagners leder Jevgenij Prigozjin, ble i helgen fotografert på et ukjent sted. Foto: AFP

Men nå påstår han at leiesoldatene ikke får den ammunisjonen de trenger.

– Vi prøver å finne ut hvorfor, er det bare vanlig byråkrati eller er det forræderi.

Det sier Prigozjin i en ny video. Den er lagt ut på meldingstjenesten Telegram og omtalt av nyhetsbyrået Reuters.

Ukraina kontrollerer fortsatt byen Bakhmut i Øst-Ukraina, men russiske styrker forsøker å ta den. Harde kamper har pågått i månedsvis.

Wagner-sjefen er også bekymret for at hans gruppe kan bli beordret til å trekke seg ut fra Bakhmut. Wagner kan dermed få skylda for at Russland tapte krigen.

– Hvis Wagner trekkes ut fra Bakhmut nå, vil fronten bryte sammen, hevder Prigozjin.

– Kritisk situasjon

Før krigen hadde Bakhmut en befolkning på rundt 70.000. Nå skal det bare være rundt 4000 igjen i den utbombede byen.

KRITISK: Ukrainske militære og sivile ledere sier at situasjonen rundt Bakhmut er svært vanskelig. Her skyter ukrainske militære mot russiske okkupasjonsstyrker. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Det ukrainske forsvaret sier ifølge Reuters at russiske styrker forsøker å rykke fram mot Bakhmut. De bomber byen og mindre steder rundt den.

– Situasjonen i Bakhmut kan beskrives som kritisk, sier den ukrainske militære kommentatoren Oleh Zhdanov.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier at landets styrker kjemper en svært smertelig og vanskelig kamp i Donbass-regionen.

– Jeg takker alle i hæren, vaktstyrker og grensevakter som forsvarer våre stillinger i Bakhmut, sier presidenten.

Amerikanske Institute for the study of war skriver at de ukrainske styrkene sannsynligvis gjennomfører en begrenset taktisk tilbaketrekning fra Bakhmut.

Økende motsetninger

Prigozjin kom nylig med kraftig kritikk av den regulære russiske hæren i Ukraina. Han hevdet at det «monsteraktige militære byråkratiet» er et hinder i kampene.

STERKE: Wagner-gruppen åpnet sist høst et nytt hovedkvarter i St. Petersburg. Foto: IGOR RUSSAK / Reuters

Den flere måneder lange kampen om byen Bakhmut i Øst-Ukraina har vist hvilke motsetninger som har vokst fram mellom Wagner og den vanlige hæren.

Prigozjin har anklaget forsvarsminister Sergej Sjojgu og generalstabens sjef, Valerij Gerasimov, for å nekte å forsyne leiesoldatene med ammunisjon.

I den siste videoen klager Wagner-sjefen også over at han ikke lenger får verve fanger til sin hær av leiesoldater.

Vil begrense Wagner

En norsk militærekspert sier at uenigheten mellom partene er stor.

– Dette er et uttrykk for militær maktkamp i Russland, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til NRK.

VIL KONTROLLERE: Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole sier at russiske myndigheter forsøker å begrense Wagner-gruppens innflytelse.

Han påpeker at Wagner-leder Prigozjin nå legger et kraftig press på den russiske forsvarsledelsen. Professoren viser til at den russiske hæren har brukt opp det meste av sine mekaniserte avdelinger.

Wagner kan tilby det forsvaret nå trenger, nemlig godt motiverte fotsoldater.

Selv om Russland ikke mangler artillerigranater, så får Wagner mindre av dette.

– Det som nå skjer minsker Prigozjins handlingsrom. Kreml ønsker å styre Wagner mer, å få leiesoldatene mer under kontroll, sier Heier.

Han mener at jo mer framgang Wagner har, jo mer vil tilliten til den regulære hæren undergraves.

– Tilliten til både president Vladimir Putin og den russiske forsvarssjefen kan bli svekket dersom Wagner-gruppen blir for sterk, sier Heier.