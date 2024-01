Det melder Facebook- og Instagram-eieren Meta i et ferskt blogginnlegg.

De skriver at de vil begynne å innføre de strengeste restriksjonene automatisk på alle tenåringer under 18 år «de kommende månedene».

Det vil si at Meta vil begrense muligheten for umyndige til å søke på visse ord i Instagrams søkefelt.

EKSEMPEL: Skjermdump fra Metas innlegg der de viser hvordan man selv kan velge å se mindre av såkalt «sensitivt innhold». Foto: Skjermdump / Meta

Selskapet skriver at de vil skjule mer innhold ved søk koblet til selvmord, selvskading og spiseforstyrrelser.

I tillegg vil den typen innhold fjernes fra tenåringenes Instagram og Facebook. Innhold Meta mener er upassende for unge skal heller ikke vises på forslag-sider som «Reels» og «Explore» eller komme opp i brukernes innhold fra venner i «Feed» eller «Stories».

Økende kritikk mot sosiale medier

Endringene kommer etter økende kritikk mot Meta og beskyldninger om at innholdet på sosiale medier er skadelig for unges psykiske helse.

I oktober i fjor gikk 33 amerikanske stater til søksmål mot Meta for angivelig å sette unges mentale helse i fare og lokke barn og tenåringer inn i avhengighetsskapende bruk av sosiale medier.

- Håper dette bare er starten

Professor ved NTNU Silje Steinsbekk har forsket på sosiale medier-bruk og unges psykiske helse. Hun ser positivt på Metas varslede restriksjoner.

POSITIV: Silje Steinsbekk er professor og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Foto: Elin Iversen / NTNU

- Det er positivt at man skjermer unge for innhold som ikke er bra. Når det gjelder spiseforstyrrelser og selvskading, er det en del forskning som viser at det å bli eksponert for selvskadings- eller spiseforstyrrelse-adferd på nett kan fremme den type adferd. Det er en slags sosial smitteeffekt, sier hun.

Steinsbekk påpeker at siden TikTok er den plattformen flest unge bruker, håper hun det kinesiske selskapet følger Metas eksempel.

- Jeg håper dette bare er starten på en trend som viser at disse selskapene tar mer ansvar for å lage apper som fremmer gunstig sosial mediebruk. Så gjenstår det selvsagt å se hvilken praktisk betydning det får, sier forskeren.

- Et tveegget sverd

Hun fastslår at ungdom trenger rammer, lover og retningslinjer som stimulerer til god helse og reduserer risiko. På den måten er Metas nye grep i tråd med for eksempel aldersgrenser på kjøp av alkohol, på bilkjøring og på filmer eller spill.

HJELP I FOKUS: Skjermdump fra Metas blogginnlegg som viser hvordan man ved å søke på begreper knyttet til selvskading eller spiseforstyrrelser, skal få opp informasjon om hvor man kan få hjelp i stedet for innhold. Foto: Skjermdump / Meta

- Dessuten er det et tveegget sverd: På den ene siden kan det være hjelpsomt for ungdom å dele vonde opplevelser, få støtte og se at andre også strever. På den andre siden kan det for noen gjøre vanskene større å bli eksponert for slikt innhold.

Steinsbekk understreker også at hva som gjør at noen utvikler spiseforstyrrelser eller tar livet av seg er svært sammensatt.

- Når sosiale medier er på sitt beste, skaper de fellesskap, støtte, tilhørighet og sosial interaksjon. Men samtidig har de mange slagsider, sier NTNU-forskeren.

- En god start

Psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) Jens Christoffer Skogen har forsket på barn og unges psykiske helse sett opp mot blant annet bruk av sosiale medier.

ET STØRRE BILDE: Psykolog Jens Christoffer Skogen mener det er mye som bør endres. Foto: Privat

- Jeg tenker umiddelbart at det er en god start, et fornuftig tiltak. Samtidig er det bare en begynnelse og en liten del av det som kanskje bør endres, sier Skogen om Metas varslede restriksjoner.

I likhet med Steinsbekk peker han på forskning som viser at det å bli eksponert for innhold som inneholder for eksempel selvskading eller selvmordsadferd kan gi en smitteeffekt, men at dette er svært sammensatt.

STRAMMER INN: Metas endringer gjelder for Instagram og Facebook. Foto: Thibault Camus / AP

- Meta fokuserer her på endepunktene i et mye større bilde, men det er veldig viktig å ta tak i. For ungdom vil Meta-tjenestene bare være en liten del av hva de bruker tiden sin på sosiale medier på, så restriksjoner hos Meta vil ikke nødvendigvis hjelpe så mye, sier FHI-forskeren.

TikTok kan ha større påvirkning

Han tror også TikTok kan slå hardere enn Instagram og Facebook.

- Det har mye å si hvordan innholdet blir presentert. TikTok med videoer kan være mer grafisk enn samtaler mellom ungdom på andre sosiale medier. Vi kan anta at eksponering for bilder og videoer henger sammen med hvor trigget man blir og hvor ekstrem adferden blir. Det kan oppstå en slags konkurranse eller sosial sammenligning der man sammenligner egen erfaring med andres, sier Skogen.

- Det er mye bra på sosiale medier, men det er viktig at ungdom ikke bare får utfolde seg fritt, spesielt når det gjelder så alvorlige utfall som dette er snakk om. Det kan fort gjøre vondt verre, fastslår han.

For alle under 18 år

Meta opplyser at de allerede bruker disse restriksjonene for nye tenåringsbrukere på Facebook og Instagram, men at de nå også kommer til å innføre dem for alle eksisterende brukere under 18 år.