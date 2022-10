Korleis du brukar SoMe kan påverke den psykiske helsa di

18 år gamle Marie Lundgaard sit saman med to venninner i ein sofakrok på den vidaregåande skulen i Gausdal.

Dei sveipar på Instagram og diskuterer korleis sosiale medium påverkar dei.

Ein ny studie frå Folkehelseinstituttet visar at jenter er langt meir opptekne av korleis dei presenterer seg sjølv på SoMe, eller sosiale medium, enn det gutar er.

Venninnegjengen kjenner seg treft av funna.

– Eg har jo vore kjempeusikker på ting eg legg ut. Og kor mykje skal ein leggje ut på Instagram, og kva er verd å leggje ut?, seier Lundgaard.

Skrur av moglegheita for «likes»

Forsking viser ein samanheng mellom det å vere svært oppteke av korleis ein står fram på sosiale medium og det å oppleve fleire psykiske plager.

Nyleg deltok 2000 elevar i vidaregåande skule i Bergen i studien «LifeOnSoMe».

Studien viser at kjønn og personlege eigenskapar kan ha noko å seie for om du blir påverka negativt av sosiale medium.

18-åringane Marie Lundgaard, Ymjør Aamot og Ida Brattås forklarer at det er mange jenter som skrur av moglegheita for å få «likes» eller kommentarar på Instagram.

Då slepp ein å vere flau over at ein får lite «likes», og ein kan verne seg sjølv.

Marie trur det kjem an på kva sjølvtillit ein har.

– Eg kan også oppleve å leggje ut eit bilete, så er eg veldig nervøs for kven som liker det. Kor mange «likes» får eg? Får eg fleire «likes» på dette biletet? Får eg færre «likes» på dette biletet enn eit bilete eg la ut for eit år sidan?

FØRSTEINNTRYKK: Venninnene trur det har noko å seie kvar du kjem frå. Marie kjem frå Lillehammer som har eit større ungdomsmiljø enn Gausdal. – Når ein kanskje hadde mange kjenningar som berre følgjer kvarandre på Instagram, så er jo det du viser fram av deg sjølv, det inntrykket dei får. Og ein vil jo alltid gi eit godt inntrykk, seier ho. Foto: Mette Vollan / NRK

Marie trur det er vanskeleg for unge jenter å tenkje at andre ikkje dømmer.

– Ofte kan eg vere redd for kven som kommenterer og ikkje, fordi eg trur det er veldig mange som tenkjer at det seier noko om kven som er god venn med folk.

Fokus på kva andre oppfattar

Gunnhild Johnsen Hjetland er forskar ved Folkehelseinstituttet og ein av dei som står bak studien. Ho forklarer at deltakarane kunne delast inn i tre grupper som hadde liknande svarmønster.

Gruppene hadde lågt, middels eller høgt fokus på sjølvpresentasjon. Det handlar om korleis vi prøver å styre korleis andre oppfattar oss.

– Vi såg at jenter har større risiko for å vere i den gruppa som har høgt fokus på sjølvpresentasjon, når vi samanliknar med gutar, fortel Hjetland.

Forskarane fann at måten ein nyttar sosiale medium på også kan henge saman med personlegdommen.

Dei fant også ut at dei som skårar veldig høgt på å vere omgjengelege og samstundes ha låg emosjonell stabilitet hadde større sjanse for å vere i den gruppa som hadde høgt fokus på sjølvpresentasjon.

Ungdom med låg emosjonell stabilitet har generelt ein tendens å reagere sterkare og kjenne på negative kjensler.

– Det er mogeleg at dei med høgt fokus på sjølvpresentasjon har større risiko for negative følger av sin bruk av sosial medium, forklarer forskaren.

Kunnskapen frå studien skal nyttast for å utvikle eit helsefremmande tiltak for ungdom. Les meir om forskningsfunna her.

VIKTIG SOSIAL ARENA: Gunnhild Johnsen Hjetland (FHI) minner om at for mange ungdommar er sosiale medium ein viktig sosial arena. Samstundes fortel ho at tidlegare studiar har vist at det kan vere uheldig for trivsel og psykisk helse om ein er veldig oppteken av «likes» og kommentarar, og samanliknar seg mykje med det ein ser på sosiale medium. – Det vil vi undersøke nærmare, seier Hjetland. Foto: Eivind Senneset / Universitetet i Bergen

Måling av «fokus på selvpresentasjon» i sosiale medier Ekspandér faktaboks Selvpresentasjon handler om hvordan mennesker presenterer sin identitet ovenfor andre mennesker. Blant deltakerne var 56 prosent jenter, og 44 prosent var gutter. Et mindre antall ungdommer oppga «andre kjønn», og de ble holdt utenfor analysen. I undersøkelsen tok over 2000 ungdommer stilling til disse påstandene. Jeg bruker mye tid og energi på det jeg legger ut på sosiale medier. Det er viktig for meg å få mange likes og/eller kommentarer på det jeg legger ut på sosiale medier. Det er viktig for meg å ha mange følgere på sosiale medier. Jeg sletter det jeg legger ut på sosiale medier dersom det ikke får nok likes eller kommentarer. Jeg retusjerer bilder av meg selv for å se bedre ut før jeg legger dem ut på sosiale medier. Det andre legger ut på sosiale medier (bilder/ statusoppdateringer/ stories) gjør at jeg føler meg mindre tilfreds med meg selv og mitt eget liv. Den responsen jeg får på det jeg legger ut (bilder/ statusoppdateringer/ stories) påvirker hvordan jeg føler meg. Utsagnene ble introdusert med spørsmålet: «I hvilken grad stemmer følgende utsagn for deg?». Svaralternativene var: «Ikke i det hele tatt», «lite», «noen ganger/ delvis sant», «mye» og «svært mye». Forskningens resultater førte til at 1) det å søke tilbakemeldinger, 2) sosial sammenligning med personer som oppfattes som «bedre» og 3) å være strategisk i hvordan en presenterer seg selv, ble samlet i «fokus på selvpresentasjon». Kilde: Hjetland, G J; Finserås, T R; Sivertsen, B; Colman, I; Hella, R T; Skogen J C Focus on Sel f-Presentation on Social Media across Sociodemographic Variables, Lifestyles, and Personalities: A Cross-Sectional Study Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 11133.

Samanliknar seg med andre

Marie, Ymjør og Ida meiner det er riktig at jenter søkjer meir tilbakemeldingar og samanliknar seg meir enn det gutane gjer.

– Det er ikkje så mange gutar eg har kjennskap til som legg ut bilete av seg sjølv, seier Ida.

«FOMO»: – Det eg syntest er verst er at folk legg ut bilete dersom dei har vore ein stad. «Oi, kvifor kunne ikkje eg vore med på det her?» Det er det eg føler at går meir inn på meg, reflekterer Ida. Foto: Mette Vollan / NRK

18-åringane trur det handlar både om interesse og at jenter opplever meir press i samfunnet på å sjå bra ut.

Sjølv om dei kan bli inspirerte av «influensarar», trur dei at samanlikning med jamaldra i same situasjon er meir vanleg.

– Berre korleis profilen din ser ut, seier jo noko om deg sjølv; kor mange følgjarar du har, korleis bilete du har, kva du har i «bioen». Det er sånne ting ein legg merke til først, seier Marie.

Ikkje overraska

Hanne Sæterbø Syversen er helserådgivar ved Gausdal vidaregåande skule. Ho er ikkje overraska over funna i studien.

– For mange kan det ha mykje å seie å få stadfesting. Det er veldig individuelt, andre kan kjenne meir på at dei kanskje kan vere litt meir seg sjølv når dei ikkje har det fysiske møtet.

Ho påpeikar at for dei fleste ungdommane er sosiale medium ein positiv sosial arena

Helserådgivaren seier at ungdom som er veldig kritiske til seg sjølv, og som søkjer stadfesting og tilbakemelding, ofte har behov for å styrkje sjølvbiletet generelt.

Det har blitt betre med tida

Jentene meiner bruken av sosiale medium har endra seg berre sidan dei gjekk på ungdomsskulen.

Til dømes var det meir stygge og nedbrytande kommentarar før.

Marie synest det er betre nå som det er fleire appar å velje mellom. Då treng ein ikkje vere like aktiv på alle.

Og så er det godt å bli eldre og tryggare i seg sjølv.

– Det er liksom berre å få seg over den der vesle kneika, der du faktisk skjønner at det er ingen som analyserer dei bileta like mykje som du sjølv, at det er ingen som bryr seg like mykje som du gjer, forklarer Marie.

BLIR ENKLARE MED ALDEREN: – Viss eg samanliknar meg sjølv no og for fire år sidan, så hadde eg vore veldig mykje meir redd for kva eg skulle leggje ut for fire år sidan enn eg er no, seier Marie. Foto: Mette Vollan / NRK