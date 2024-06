Meta ga nordmenn fire uker til å «reservere seg» hvis de ikke vil at deres innlegg og bilder på Facebook og Instagram skal brukes til å trene kunstig intelligens. Treningsstart var 26. juni.

Men fredag satte selskapet utrulleringen på pause, på forespørsel fra det irske datatilsynet.

– Vi er veldig sikre på at vår fremgangsmåte oppfyller våre forpliktelser etter europeiske lover og reguleringer, skriver selskapet i en pressemelding.

Denne beskjeden gikk ut til Facebook-brukere i Europa. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er president i Tekna Elisabet Haugsbø helt uenig i.

– Det er en grunn til at de trykker på pauseknappen, hadde de oppriktig syntes de gjorde en ok jobb hadde de ikke utsatt det.

Tekna er fagforeningen for teknologer, naturvitere og studenter. De mener KI-treningen til Meta bryter personvernet.

– Jeg synes det er veldig bra at det irske datatilsynet har tatt ansvar og stilt krav til Meta, sier Haugsbø.

Dette var Metas plan Ekspander/minimer faktaboks Fra 26. juni ville Meta bruke offentlig innhold publisert på Facebook og Instagram til å trene sine modeller for kunstig intelligens. Meta har overfor NRK utdypet at dette er ulike former for innhold de kan benytte til KI-trening: Alle Facebook-innlegg publisert som «offentlig - alle på eller utenfor Facebook».

Alle Facebook-kommentarer publisert under offentlige innlegg, for eksempel innlegg publisert av mediehus.

Alle Facebook-innlegg og kommentarer på alle offentlige eventer og grupper.

Alle Instagram-innlegg, bilde og bildetekst, publisert av en offentlig profil.

Alle Instagram-kommentarer under offentlige Instagram-innlegg. Dette vil også påvirke Instagram-profiler som er private. Meta oppgir at de ikke vil bruke privat innhold til KI-trening. Det vil for eksempel være: Innlegg og bilder publisert på en lukket Instagram-profil.

Meldinger og bilder delt i gruppesamtaler på Facebook Messenger.

Innlegg og bilder publisert på Facebook til «venners venner» eller «venner. Kilde: Metas talsperson Matthew Pollard

Også Forbrukerrådet er tilfreds med Metas avgjørelse.

– Dette hadde ikke skjedd uten massivt press, blant annet gjennom klage fra Forbrukerrådet og personvernorganisasjonen noyb, sier direktør Inger Lise Blyverket.

Hun sier de vil følge saken videre med sine europeiske samarbeidspartnere.

– Vi mener Meta mangler lovlig grunnlag til å behandle brukernes personopplysninger til å trene opp KI-modeller. De færreste hadde da også forestilt seg at bilder av barn og familie, fest og ferie og alle mulige statusoppdateringer skulle benyttes til å trene KI.

Men hva som skjer videre er fremdeles uklart.

Mener regjeringen må våkne

Mandag 17. juni skulle digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) ha et digitalt møte med Meta fra kontoret sitt i Oslo.

Haugsbø i Tekna mente tidligere at Tung måtte kreve stans.

Hun har fått viljen sin, men Tekna-presidenten har fremdeles klare forventning til statsråden.

– Hun må stille krav til hvordan en skal håndtere god personvern i Norge for norske brukere. Stille krav til at det skal være lett å si om du skal være med eller ikke.

Digitaliseringsministeren Karianne Tung skal møte Meta digitalt mandag 17. juni. Foto: Hanna Johre / NRK

Tung har tidligere sagt til NRK at hun ikke ønsker en midlertidig stans.

– Jeg ønsker ikke et midlertidig forbud, men heller å regulere og styre der selskapene har for stor makt.

Teknas president mener Karianne Tung har vært for forsiktig med Meta.

– Jeg mener regjeringen ikke er våken når det gjelder Meta-saken. De virker handlingslammet, sier Haugsbø.

Hun mener Tung bør ha tydelige krav til Meta.

– Da jeg så statsråden på Dagsnytt 18, sa hun at hun hadde masse spørsmål til Meta. Det er ikke det samme som krav.

– Meta følger ikke GDPR på en akseptabel måte. Dette bør Karianne Tung være veldig tydelig på, sier Elisabet Haugsbø. Foto: Tekna

Lover ikke å stanse Meta

Før endringen ble kjent, snakket NRK med digitaliseringsministeren om møtet mandag. Hun sa da at hun kommer til å være tydelig overfor Meta om at det er problematisk å endre vilkårene for bruk av innhold på sine tjenester uten å først få aktivt samtykke fra brukerne.

Hun vil også spørre Meta om hva endringene innebærer, hvorfor de mener det er lovlig og hvordan folk enkelt kan reservere seg.

– Jeg forventer at Meta prioriterer personvern mer og legger opp til en teknisk løsning som gjør det enkelt å si ja eller nei.

– Kan norske borgere forvente at du som minister skal fikse dette før 26. juni?

– Jeg kommer til å være tydelig i mine forventninger og krav, men det er opp til Meta om de vil forholde seg til det.

– Jeg ønsker ikke et midlertidig forbud, men heller å regulere der selskapene har for stor makt, sier Karianne Tung. Foto: Hanna Jorhe / NRK

– Hvilke konsekvenser får Meta dersom de ikke oppfyller forventningene dine?

– Jeg er ikke en domstol i meg selv. Det er datatilsynene i Europa som vi må gå etter dersom de konkluderer med at dette er ulovlig.

Datatilsynet i Norge sier at de snakker mye med andre europeiske datatilsyn. Det er klart for dem at Metas KI-planer bekymrer folk over hele Europa.

Men datatilsynet tror ikke de vil kunne si om Metas handlinger er ulovlige innen 26. juni. De har begrensede ressurser.

– Med dagens ressurssituasjon vet jeg ikke om det engang er mulig. Vi må også se på om det blir noe felleseuropeisk fremstøt, sier Tobias Judin, seksjonsleder i Datatilsynet.