De flaueste festbildene dine på Facebook kan bli brukt til å trene KI

Meta er et selskap med flere personvernsbrudd og datalekkasjer.

De siste dagene har de sendt et varsel på Facebook.

Meta skal bruke innleggene og bildene dine for å trene datamodellene sine innen kunstig intelligens (KI).

– Det gjelder innlegg (ikke kommentarer) delt av brukere i EU til et offentlig publikum på Instagram og Facebook.

Det skriver Matthew Pollard, talsmann for Meta, i en e-post til NRK.

– Kontoer som tilhører brukere under 18 år, er ikke med, understreker han.

KI-treningen starter den 26. juni.

– Alvorlig

I praksis betyr det at ansiktstrekkene dine, festbildet fra russetiden eller innlegget hvor du ber statsministeren gå av, kan bli en del av KI-treningen.

– Det er creepy, men også problematisk, sier Jurist og personvernrådgiver Ida Thorsrud.

Meta gir beskjed om at brukerdata automatisk vil brukes til å trene selskapets KI-modeller. Ifølge Thorsrud fratar Meta deg opphavsretten til innholdet ditt uten å be om samtykke.

– Gang på gang viser Meta at de tar vårt personvern lettvint, sier hun.

– Meta normaliserer at våre personopplysninger brukes på måter vi ikke har kontroll over, sier Ida Thorsrud. Foto: Lakesha Miner

Selv om du kan protestere, er det ikke enkelt å melde seg ut. Du må gjennom flere trinn: fylle ut et skjema, forklare hvorfor du protesterer og bekrefte e-postadressen med en kode.

Da NRK forsøkte å si nei til å delta i KI-treningen, fikk vi et svar om at Meta hadde akseptert det. Men da Tek.no prøvde, var det ikke mulig i det hele tatt.

Flere brukere har delt på sosiale medier at Meta ikke aksepterer deres protester.

En Facebook-bruker fikk beskjed om at protesten ikke ble akseptert. Foto: Privat

– Disse rettighetene du har, er ikke noe verdt hvis ikke Meta legger til rette for at du faktisk kan benytte deg av dem, sier Thorsrud.

NRK har stilt Meta en rekke spørsmål. De svarte ikke på alt, men på spørsmålet om hvordan de behandler protestskjemaene og hvordan de bestemmer om en bruker får avslag, skriver Metas talsmann, Matthew Pollard, at skjemaene «ikke avvises automatisk».

– Vi vil behandle protestskjemaene i samsvar med alle lokale personvernlover. Vår tilnærming er i samsvar med andre ledende teknologiselskaper, inkludert Google og OpenAI, skriver han.

Personvernrådgiver Thorsrud er spesielt bekymret for brukerne som ikke er teknisk kyndige og mener mange ikke kommer til å legge merke til Metas endring i det hele tatt.

– For veldig mange vil denne endringen gå under radaren, og det er alvorlig, sier Thorsrud.

– Mitt første råd er å protestere. Mitt andre er: Kom deg ut av Facebook. Det er et gammelt medium som prøver hardt å henge med på KI-kappløpet, sier hun.

Ida Thorsrud innrømmer at det er vanskeligere å forlate de nyere og mer populære plattformene hos yngre folk, som Instagram for eksempel. Foto: Jenny Kane / AP

– Innafor lovverket

Thorsrud mener at teknologigigantene tolker og bruker lovverket til sin egen fordel.

Meta gjør denne endringen innenfor regelverket fordi de ikke bruker samtykke som behandlingsgrunnlag, men berettiget interesse.

– Det betyr at de mener Metas interesser er viktigere enn dine personvernrettigheter, forklarer Thorsrud.

– Jeg kan ikke si at det er ulovlig, men det er utrolig sneaky og lite ærlig, sier hun.

Thorsrud sier at dette behandlingsgrunnlaget reiser spørsmål, for eksempel om en person har delt på Facebook at de har kommet ut av skapet.

– Seksualitet, etnisk opprinnelse og tidligere straffedommer er eksempler på sensitive personopplysninger. Meta kan bruke berettigede interesser til å behandle alminnelige personopplysninger, men ikke slike sensitive opplysninger, sier hun.

Meta er kjent for å forlenge prosessen så mye som mulig. Når avgjørelsen endelig kommer, er den kanskje ikke lenger relevant, sier Tobias Judin. Foto: Ilja C. Hendel

Forventer klager

Dette er ikke første gang Meta tar kontroversielle grep for å utnytte brukernes data.

I fjor fikk Meta dagbøter av det norske datatilsynet for å benytte seg av berettiget interesse for å bruke brukernes data til personalisert markedsføring.

Søksmålet startet med en klage fra organisasjonen NOYB.

Seksjonsleder for Internasjonal seksjon ved Datatilsynet, Tobias Judin, forteller at den samme organisasjonen sannsynligvis vil klage på Meta igjen for KI-endringen.

– NOYB sier at de vil klage. Da vil alle datatilsynene i Europa samarbeide for å finne en løsning, sier han.

– Er det mulig å stoppe Meta?

– Ja, det er mulig, men det vil ta lang tid. Hver gang det er en sak mot Meta, utfordrer de alle vedtak og tar det til domstolene. De presser saken så langt de kan, og det tar ofte veldig lang tid, sier han.

Hvis det blir en klage og Meta må trekke tilbake modellen sin, risikerer de to ting, ifølge Judin.

Det ene er bot, noe han ikke tror er en stor sak for Meta. Det andre er å bli pålagt å slette modellene sine eller slutte å bruke dem.

– Det er det verste som kan skje for Meta fordi det vil ramme Metas forretningsmodell hardt. Jeg tror også at løsningene de lager i dag kan være grunnlaget for fremtidige løsninger, sier Judin.