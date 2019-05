Mener innsatte spytter mer: – Jeg fikk det rett i munnen

– Jeg så han tok sats og spyttet kollegaen min i ansiktet, og så gjorde han det samme på meg. Han treffer da inn i munnen på begge to.

Etter 14 år som fengselsbetjent har Anette Bech opplevd en del, men akkurat dette hadde har hun aldri før vært utsatt for tidligere.

– Det føltes krenkende, nedverdigende og fryktelig ekkelt å bli spyttet inn i munnen.

Fengselsbetjenter opplever stadig oftere at innsatte spytter på dem, ifølge statistikken.

I fjor var det 58 slike hendelser mot 16 fem år tidligere, viser en oversikt fra Hovedverneombudet i Kriminalomsorgen.

Nå vil de sette en stopper for dette problemet.

Frykter smitte

– Det å bli spyttet på er nedverdigende, men det som kanskje er enda verre er usikkerheten rundt at det kan være smitte i spyttet, sier hovedverneombudet i Kriminalomsorgen Raymond Nilsen.

BER OM BESKYTTELSE: Hovedverneombud i Kriminalomsorgen, Raymond Nilsen, ønsker spytthetter i norske fengsler Foto: Marit Gjellan / NRK

Det er risiko for at spyttklysene en del fengselsansatte blir servert, inneholder blod fra sår i munnen.

Blant sykdommene de sjekkes for etter å ha blitt truffet er for sykdommer som Hiv og Hepatitt C.

Nilsen mener nå det er på tide at fengslene får ta i bruk såkalte spytthetter. Også Kriminalomsorgsdirektoratet ønsker å ta hetten i bruk.

SPYTTHETTE: En politimann viser hvordan en spytthette ser ut i forbindelse med at politiet tok hettene i bruk i 2013. Hetten tres over personen som utagerer og har hull til å puster, samtidig som den stopper spyttklyser som kan komme. Foto: Tor Saltrøe / NRK

– Spyttingen er et problem. Et hjelpemiddel for å hindre at det skjer flere ganger, er et tiltak som bør innføres, sier assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandlie.

Spytthette brukes i dag blant annet av politiet, men det må en lovendring til for at det også skal bli mulig i fengslene.

Det er nemlig ikke helt uproblematisk å bruke spytthetter.

Må brukes med forsiktighet

Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, mener man skal ha svært gode grunner for å bruke et tvangsmiddel som spytthette.

IKKE UPROBLEMATISK: Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, skjønner at det oppleves nedverdigende å bli spyttet på, men sier det også kan oppleves nedverdigende å få en hette over hodet. Foto: Amnesty

– Det kan både være ydmykende, skape frykt og stress hos de det brukes imot. Man må ha med seg at disse hettene kan være skumle og tette seg hvis noen spyr eller spytter mye. Samtidig har de ansatte i fengslene også lov til å beskytte seg selv.

Folkvord mener det må komme klare regler for når og hvordan en spytthette kan brukes, hvis det skal brukes i fengsel.

Det er likevel ikke sikkert at tvangsmiddelet blir innført.

Akkurat nå ligger saken på justisminister Jøran Kallmyr sitt bord.

I en e-post skriver han at han er positiv, men at de jobber med saken. For fengselsbetjent Anette Bech haster det å få på plass.

– Trenger beskyttelse

– Det handler om at vi får en måte å forsvare oss selv på, sier Bech.

Etter spyttingen for snart et halvt år siden, har hun blitt testet for smitte.

Men endelig svar på om hun er helt frisk, har hun ikke fått ennå.

– Det er fryktelig nedverdigende å spytte på et annet menneske, og treffe i munnen hvor det kan være smittefare. Det er egentlig noe av det verste du kan gjøre mot en annen person.