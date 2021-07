– Flere av våre allierte, EU og Microsoft har også bekreftet dette. Kinesiske myndigheter må hindre at slike angrep finner sted, slik at liknende hendelser ikke skjer igjen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i pressemeldingen.

Til NRK sier Søreide at UD har gjort en vurdering gjennom etteretningsinformasjonen de sitter på. Hun kaller handlingen alvorlig.

– Det er et alvorlig angrep som rammet vår viktigste demokratiske institusjon, sier Søreide.

Også EU og andre land har i dag gått ut med at angrepet som rammet Microsoft Exchange hadde sitt opphav i Kina.

– Alle cyberoperasjoner etterlater seg ulike former for spor, sier Søreide. Hun sier slike angrep ikke er akseptable.

Hun opplyser om at den kinesiske ambassaden ble kalt inn til et møte tidligere i dag, men ønsker ikke å gå inn på hva som ble sagt i det møtet.

Stortinget varslet 10. mars om datainnbrudd i sine e-postsystemer. Innbruddet ble utført ved å utnytte sikkerhetshull i e-posttjeneren Microsoft Exchange.

– At slik ondsinnet cyberaktivitet tillates å finne sted, er ikke i tråd med normene for ansvarlig statlig atferd i det digitale rom som alle FNs medlemsstater har sluttet opp om. Vi har i dag innkalt den kinesiske ambassaden og tatt opp saken direkte, sier utenriksministeren.

PST opplyser til NRK at deres etterforskning av IT-angrepet fortsatt pågår. Utover det ønsker de ikke å kommentere dagens uttalelse fra UD.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forteller at de har innkalt den kinesiske ambassaden og tatt opp dataangrepet direkte. Foto: Jil Yngland / NTB

− Uakseptabelt og svært alvorlig

– Angrepet var uakseptabelt og svært alvorlig, og det må forventes at kinesiske myndigheter gjør det de kan for å hindre at slike IT-angrep skjer. Angrep på Stortinget er angrep på vårt demokrati, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Mange virksomheter i mange land ble rammet tidligere i år av at sikkerhetshull i Microsoft Exchange ble utnyttet.

− Det er betydningsfullt at regjeringen i dag reagerer, og at dette skjer samtidig med reaksjoner fra allierte land og organisasjoner. For å bevare et velfungerende, åpent og stabilt demokrati må vi arbeide sammen i et stadig mer krevende trusselbilde, sier Trøen.

Stortinget har ytterligere styrket IT-sikkerheten etter læring fra to store IT-angrep det siste året, også fordi 2021 er et valgår.

− Trusselbildet er stadig mer krevende. Det gjennomføres løpende risikovurderinger som grunnlag for flere tiltak, understreker stortingspresidenten.

NRK har vært i kontakt med den kinesiske ambassaden, som sier at de planlegger å komme med en kommentar om saken.

Fordømmes av Nato

Nato forteller at de observerer med bekymring hvor hyppige og komplekse cyberangrepene har blitt. De understreker at de jobber sammen som en allianse for å takle disse utfordringene.

– Vi fordømmer slike ondsinnede cyberaktiviteter som er utformet for å destabilisere og skade den euro-atlantiske sikkerheten og forstyrre hverdagen til våre borgere. I tråd med vårt nylige toppmøte i Brussel, ber vi alle stater, inkludert Kina, om å opprettholde sine internasjonale forpliktelser og å handle ansvarlig i det internasjonale systemet.

– Vi står i solidaritet med alle de som har blitt berørt av nylige ondsinnede cyberaktiviteter, inkludert Microsoft Exchange Server-kompromisset.