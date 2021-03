Dataangrepet skal ha skjedd fordi nokon har utnytta sårbarheiter hos Microsoft Exchange sine system, opplyser Stortinget.

Det er sett i verk fleire tiltak i datasystema, og Stortinget har fått stadfesta at det har blitt henta ut data.

– Trusselbiletet er i rask endring og er stadig meir krevjande. Eit slikt angrep viser også at våre demokratiske prosessar er utsette, seier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen til NRK.

Trøen seier dei er klar over dei risikoane som er knytt til dei digitale trugsmåla.

– Dette angrepet er større og meir avansert enn det vi såg i haust, seier Trøen.

Ho meiner det er ekstra alvorleg at dette skjer no like før eit Stortingsval.

Andre på eit halvår

Også i september i fjor haust blei Stortinget utsett for eit dataangrep. Då blei fleire av e-postkontoane til stortingsrepresentantane utsette for angrep.

Fleire andre norske verksemder blei angripe. Den gong blei saka lagt bort, men PST peika på hackarar i den russiske etterretningstenesta. Russland har avvist skuldingane.

Stortinget seier at dei ikkje ser nokon samanheng mellom angrepet i haust og angrepet som no er avdekt.

– Vi ser at data er henta ut, men vi har enno ikkje full oversikt. Situasjonen er uavklart, og vi kjenner ikkje det fulle skadepotensialet, seier direktør Marianne Andreassen.

Stortingets direktør Marianne Andreassen seier at data er henta ut i angrepet, men at dei ikkje kjenner omfanget. Foto: Torstein Boe / Torstein Boe

Andreassen seier dei gjorde oppdateringar av sikkerheita 3. mars, dagen etter at Microsoft blei merksame på svakheita, og gjorde oppdateringar tilgjengeleg.

Sett i verk tiltak

Stortinget ønsker ikkje å seie noko om når dataangrepet skal ha skjedd, og om det er over. dei ønsker heller ikkje å seie noko om kva type data som så langt er henta ut.

Systema for gradert informasjon skal ikkje vere ramma av angrepet.

Det er sett inn fleire tiltak på Stortinget, som tvungent passordbytte. Analysearbeidet held på framleis.

– Stortinget kunne ikkje ha avverja angrepet, og er heller ikkje aleine, sa Andreassen på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Saka er meldt til politiet, som no skal etterforske hendinga.

Omfattar fleire verksemder

Nasjonal sikkerheitsmyndigheit gjekk før helga ut og åtvara mot sårbarheita i servarar som ingen visste om før Microsoft sjølve fortalde om det. NSM gjekk fredag ut og bad verksemder om å oppdatere, seier informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM til NRK.

– Vi har sett at det er eit titals verksemder som er angripe, seier han.

I tillegg til Stortinget er det fleire både små og store verksemder som er ramma, både i offentleg og privat sektor. Men han vil ikkje gå inn på kva verksemder dette er.

Men frå tidlegare er NRK kjent med at blant andre Høgskolen i Østfold, Øksnes kommune og kollektivselskapet AtB er ramma.

Det var vanskeleg for Stortinget og dei andre verksemdene å gardere seg mot dette, seier Øvstedal.

– Dersom dei som har gjort angrepet mot Stortinget, har gjort det før sårbarheitene blei kjent, var det umogleg for Stortinget å vite om dette, for ingen andre visste om det heller, seier han.

Må tette datahol

Den siste tida har mange verksemder kjempa ein kamp med klokka for å få oppdatert tryggingssystema sine på grunn av sårbarheita til Microsoft Exchange.

Nasjonal sikkerheitsmyndigheit (NSM) kom med åtvaring om at dei naudsynte oppdateringane burde vere på plass innan onsdag i førre veke.

Søndag kveld var det minst 269 servarar i Noreg som mangla oppdateringar, ifølge tryggingsselskapet Defendable.

– Det spesielle med denne sårbarheita er at den som angrip får tilgang til all e-post for alle brukarar, seier Håkon Lønmo i Defendable til NRK.