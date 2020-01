– Du er og vil fortsette å være dypt savnet, Ari. Og jeg kjenner på en sorg over at du aldri riktig forsto hvor elsket du var, skriver prinsesse Märtha Louise.

– Vi skulle vært sammen i julen og feiret. Vi hadde gledet oss alle sammen, skriver prinsessen i en tekst distribuert til flere medier i kveld.

Märtha Louise har skrevet minneord om sin tidligere ektemann og lagt ut bilde av ham på instagram.

«Kjære Ari,

Og vi er så uendelig triste og lei oss for tapet av nettopp deg, for du var jentenes varme, morsomme, kloke og gode pappa som de savner så dypt. Vi savner de morsomme kommentarene, de fine synsvinklene dine, den poetiske tonen, de overstrømmende komplimentene, den store kjærligheten du hadde for dem. Men nå er det et tomrom der du var, for ingen kan noen gang erstatte deg for de vakre jentene våre. Og det er så vondt å tenke på at du ville forlate jorden. Vi er i dyp sorg og smerte alle sammen.

BISATT: Ari Behn og Märtha Louise var gift fra 2002 til 2017. Foto: Jon Olav Nesvold / Jon Olav Nesvold

En usynlig sykdom tok mer og mer overhånd i deg, for sånn er det når den psykiske helsen svikter. Over lang tid så vi deg gradvis bli borte, men vi holdt fast i troen på at dette skulle gå bra. Familien din kjempet for deg. De har stått der for deg dag og natt.

Du er og vil fortsette å være dypt savnet, Ari. Og jeg kjenner på en sorg over at du aldri riktig forstod hvor elsket du var. Jeg håper at vi som er igjen, kan være gode til å rose hverandre og si de fine ordene til hverandre. For vi har dette livet til å dele nettopp hvor glad vi er for hverandre og hvilke fantastiske kvaliteter vi ser i hverandre. Vi holder deg i kjærlighet, Ari, og går videre med dine ord: Hver dag er en fest og du er et smykke.»

Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn giftet seg i Nidarosdomen 24. mai 2002 etter Ari Behns ønske. I Adressa forklarte han årsaken slik:

– Brått brøt solskinnet gjennom skydekket. En dør gikk opp og et brudepar steg ut i lyset på Vestfrontplassen. Der og da ble beslutningen tatt: En dag ville også jeg gifte meg i Nidarosdomen. Det var en åpenbaring.

PRINSESSEBRYLLUP: Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen i 2002. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Pilgrimsturen paret gjorde før bryllupet, resulterte i boken «Fra Hjerte til hjerte» samme år.

Prinsessen og Behn fikk døtrene Maud Angelica i 2003, Leah Isadora i 2005 og Emma Tallulah i 2008. I samme periode ga Behn ut en rekke bøker og tekster.

I 2016 tok Märtha og Ari Behn ut separasjon, og paret skilte seg i 2017.