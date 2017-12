Mann i 20-årene siktet for voldtekt av tilfeldig kvinne han møtte på bussen

En tidligere straffedømt mann i 20-årene er varetektsfengslet og siktet for en overfallsvoldtekt som skal ha funnet sted utendørs, på et offentlig sted i Oslo, i november i år.

Politiet mener den fornærmede kvinnen i 20-årene var et tilfeldig offer som mannen møtte på bussen.

– Det er en svært alvorlig sak. Strafferammen på voldtekt er 15 år, sier politiadvokat Hilde S. Kolstad på Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til NRK.

I avhør har mannen erkjent vold mot kvinnen, men hevder at den seksuelle omgangen var frivillig.

Møttes på bussen

I kjennelsen fra Oslo tingrett står det at den siktede mannen og den fornærmede kvinnen satt på samme buss tidlig på morgenen den 5. november i år.

Politiet mener voldtekten fant sted kort tid etter at kvinnen gikk av bussen. Ifølge siktelsen skal kvinnen ha blitt banket opp og lagt i bakken.

– Voldtekten fant sted en søndag morgen på et offentlig sted. Det er snakk om en overfallsvoldtekt. Det er ingenting som tyder på at det er en forbindelse mellom siktede og fornærmede, sier Kolnes.

I fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett står det at mannen har erkjent at han banket opp kvinnen, men at han mener den seksuelle omgangen i etterkant av volden var frivillig.

– Han har erkjent noe vold, men den seksuelle omgangen var frivillig. Følgelig erkjenner han ikke straffskyld etter siktelsen for voldtekt, sier mannens forsvarer Sille Heidar til NRK.

Pågrepet samme dag

Politiet sier til NRK at mannen ble pågrepet senere på dagen den 5. november. De sitter blant annet på overvåkingsvideoer fra inne i bussen.

Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet ønsker derfor ikke å gi noen ytterligere detaljer rundt pågripelsen. Mannen har nå blitt varetektsfengslet i åtte nye uker.

– Vi mener det er gjentagelses- og unndragelsesfare basert på historikken hans, sier Kolnes til NRK.

Mannen er tidligere dømt for 40 lovbrudd, blant annet kroppskrenkelser, drapstrusler og ildspåsettelser. I tillegg til voldtektssiktelsen er han også siktet for en rekke andre forhold, står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.