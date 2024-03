Mann alvorlig skadet etter skyting i Oslo

Politiet ble varslet klokka 19.53 da flere ringte inn om at en person skal ha blitt skutt.

– Vi kom på stedet etter kort tid og fant da en person som var skutt og våken. Politi og ambulanse jobbet med førstehjelp på ham. Han er nå kjørt til sykehus, sier operasjonsleder Øyvind Schalla-Aasen i Oslo politidistrikt til NRK.

Politiet søker med flere patruljer etter gjerningspersoner. Foto: Julianne Flølo / NRK

Mannen som ble skutt ble funnet ved Hersleb skole på Tøyen i Oslo.

– Han fremstår ikke livstruende skadet slik det virker per nå, men det er litt for tidlig å si. Han er alvorlig skadet, sier Schalla-Aasen.

– Vi har flere patruljer i søk etter gjerningspersoner, men har per nå ikke noen pågrepne i saken, sier politiets operasjonsleder til NRK.

Innsatsleder orienterer om skytinga Du trenger javascript for å se video. Video: Mirwais Moquim / NRK

Flere skudd

– Det var flere skudd og vi har en person, en mann i 40-årene som er alvorlig skadd. Han er kjørt til Ullevål sykehus, sier innsatsleder Tonje Brandrud i Oslo politidistrikt.

– Det er viktig for oss å si at vi vet lite om årsaken til hendelsen, men en hypotese er at det er et målrettet angrep i en bakenforliggende konflikt. Så det er ingen fare for øvrig befolkning i Oslo politidistrikt, sånn som vi ser det nå, sier Brandrud.

Innsatsleder Tonje Brannerud i Oslo politidistrikt. Foto: Julianne Flølo / NRK

Innsatsleder sier mannen som ble skutt er noe kjent av politiet fra før. Det skal ha blitt avfyrt tre eller fire skudd.

– Vi jobber med å avhøre vitner, sikre video og gjennomføre åstedsundersøkelser, sier politiets innsatsleder.

Politiet har sperret av et område rundt Hersleb skole og søker med hund.

En nabo som bor på andre siden av skolen sier til NRK at hun hørte tre skudd. Hun var ikke redd, men det er første gang hun hører skudd. Hun sier hun først trodde det var fyrverkeri.