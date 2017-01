Måling: Venstre-fall feller Solbergs flertall

UNDER SPERREGRENSEN: Ola Elvestuen (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Skal vi ha et fortsatt borgerlig flertall, er vi nødt til å gjøre et langt bedre valg enn det denne målingen viser, konstaterer Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Han er ikke fornøyd med at Venstre får 3,9 prosent oppslutning på Norstats måling for NRK i januar. Det plasserer partiet under sperregrensen, og gir en tilbakegang fra sju til to mandater.

Dermed ryker også flertallet for dagens regjering med Høyre og Frp.

– Vi er ikke helt i mål med helheten på borgerlig side, så da må vi jobbe hardere. Jeg ønsker alle fire partier på borgerlig side over sperregrensen, med et godt mandat for et fortsatt borgerlig samarbeid, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

KrF kan gi Støre makten

GÅR FRAM: Hadia Tajik og Arbeiderpartiet går fram 2,3 prosentpoeng fra NRKs desembermåling. Framgangen er innenfor målingens feilmargin. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Arbeiderpartiet går mest fram på målingen, og lander på en oppslutning på 36,1 prosent.

Det gir Jonas Gahr Støre (Ap) flere muligheter til å bli statsminister. Han kan enten samle et utvidet rødgrønt flertall med SV, Sp og MDG eller Rødt, eller bevege seg mot sentrum og danne regjering med Sp og KrF.

– Når valget er vunnet kommer vi til å ha samtaler med de andre partiene som sitter i opposisjon i dag for å etablere hvordan vi kan skifte ut dagens regjering. Jeg har stor tro på at flere enn Arbeiderpartiet ønsker det, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NRK.

Kampen mot sperregrensen

Målingen viser hvor små marginer som kan avgjøre hvem som havner over og under sperregrensen i årets valg.

Venstre mangler bare 0,2 prosentpoeng – omtrent 3000 stemmer – for å havne over sperregrensen. SV får 4,1 prosent, og er dermed 0,1 prosentpoeng over grensen. Begge deler er innenfor målingens feilmarginer.

– Sperregrensen kan bli helt avgjørende. Vår ambisjon er å vokse videre, slik at vi legger faresonen rundt 4 prosent bak oss. Et sterkere SV er etter all sannsynlighet en forutsetning for regjeringsskifte, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Lekker til Ap

Hovedårsaken til at Venstre havner under sperregrensen, er nettopp Arbeiderpartiets framgang. I NRKs partibarometer for januar sier 12 700 velgere som stemte Venstre i 2013 at de ville stemt Arbeiderpartiet dersom det var valg i morgen. Det utgjør 14 prosent av Venstres velgere.

Ola Elvestuen tror imidlertid ikke at partiledelsen er i utakt med velgerne når de ikke ønsker å danne regjering med Ap.

– Det er også mange som sitter på gjerdet. Vi må jobbe for å vise dem gjennomslaget vi har hatt, særlig på forskning, utdanning og klima, sier han til NRK.

Også MDG og Rødt havner under sperregrensen, med henholdsvis 2,4 og 1,5 prosent oppslutning.

Begge partiene får likevel én representant, og kan danne flertall sammen med partiene fra det forrige rødgrønne samarbeidet.