Lønnsoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronakrisen

Det var VG som omtalte at partene tar en pause på grunn. Årsaken er de alvorlige konsekvensene spredningen av koronaviruset har på det norske samfunnet. Dette innebærer at gjeldende avtale prolongeres, altså videreføres, til 21. august.

Utsettelsen bekreftes i en pressemelding fra LO og NHO. Her heter det at både LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik og NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom, er enige i beslutningen.

Kaotisk og uoversiktlig situasjon

– Bakgrrunnen er den situasjonen vi nå står i. Da fant vi det riktig å utsette oppgjøret til over sommeren, sier Melsom til NRK.

Hun sier Norge er i en situasjon som er både kaotisk og uoversiktlig, og at partene derfor fant at det var fornuftig å ta en fot i bakken.

– Det er så mye usikkerhet rundt koronasmitten at det eneste rette er å ta en pause. Nå er det så katoisk at det ikke ville være forsvarlig hvis vi skulle sette en økonmisk ramme når folk nå har mer enn nok med om de blir permitert, har oppdrag og hva som skjer i forbindelse med korona, sier Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, til NRK.

Det betyr at lønnsoppgjørene til alle de såkalte følgefagene utsettes til etter at forhandlingene i frontfagene er ferdige.

Gjenopptar forhandlingene etter sommeren

Norsk Industri og Fellesforbundet er enige om å gjenoppta forhandlingene mandag 3. august.

Etter at Norsk Industri og Fellesforbundet er ferdige vil de øvrige forhandlingene bli gjennomført fortløpende.

– Dette er veldig fornuftig i den akutte krisen vi står oppe i. Det er helt uavklart hva som kommer til å skje, hvor lenge vi er i lockdown og hvor hardt vi blir rammet, sier Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1.