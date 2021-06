Listhaug: – Vi tar fullstendig avstand fra hets

– Det er veldig trist at Roar Wesche Juul trekker seg som leder i Asker FrP, skriver hun i en e-post til NRK.

Wesche Juul var inntil helgen leder i Asker Frp, men har valgt å trekke seg, skrev Budstikka fredag. Han fortalte om et vanskelig debattklima om LHBTQ i Facebook-grupper for partimedlemmer, og at det forekom hat og trakassering. Han sa han derfor ikke kan fronte Frp i valgkampen.

– Vi tar fullstendig avstand fra hets og all form for forskjellsbehandling av folk basert på kjønn, religion, legning eller etnisk opprinnelse. Frihet for enkeltmennesket er alltid sentralt i FrP, skriver Listhaug.

– Positivt overrasket

Ifølge Wesche Juul har han tatt opp problemene i lokallaget og nasjonalt, men fått til svar at ytringsfriheten betyr at folk må få si hva de vil.

I vår ble Sylvi Listhaug valgt til ny partileder i Frp, og Wesche Juul er glad for at partilederen tar avstand.

– Det synes jeg er helt greit. Jeg er positivt overrasket over at hun svarer, sier han til NRK.

Han fremhever at han alltid er blitt godt ivaretatt av partiet lokalt og sentralt.

– Jeg har en integritet i Frp, og også i lokallaget, hvor jeg har jobbet. Jeg føler ikke at det er saken. Men jeg mener at Frp ikke godt tok tar signalene som ligger ute og flyter i sosiale medier, og det med hetsen som ligger også på Facebook-grupper som er for Frp. Det må håndteres på en annen måte og ryddes opp i. Det føler jeg ikke er gjort godt nok, sier han.