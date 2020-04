Listhaug om iskanten: – Advarselen til regjeringen er ikke tomme trusler

Partileder Siv Jensen har truet med at Frp kan felle regjeringen dersom de trekker den såkalte iskanten lenger sørover (se faktaboks). Gjør de det, så lever regjeringen farlig, sier Jensen til TV 2.

Torsdag forsikret partiets nestleder Sylvi Listhaug om at det ikke er tomme trusler i Politisk kvarter på NRK P2.

– Vi kom ikke med noen tomme trusler. Vi er tydelige på at oljepolitikk er noe av det viktigste vi ser på fremover. Da vil hva regjeringen gjør være særdeles viktig i denne type spørsmål, sa Listhaug før hun fortsatte:

– Får vi den samme politikken med dagens regjering som vi ville fått med noen andre, så er det lite poeng for oss å støtte det.

Iskanten splitter

Bakgrunnen for truslene er at regjeringen i disse dager legger siste hånd på den nye forvaltningsplanen for Barentshavet. Her skal blant annet den ny iskanten defineres (se faktaboks). Det vil være avgjørende for hvor man kan utvinne olje og gass i nordområdene.

Frp har, som eneste parti på Stortinget, vært klar på at de vil at iskanten skal trekkes nord for dagens iskant. Venstre har vært like tydelige på at de vil at den skal gå lenger sør enn i dag.

Etter det NRK erfarer, ligger det an til at regjeringen kommer til å trekke iskanten noe lenger sør enn i dag, men ikke så langt sør som de miljøfaglige rådene og Venstre har ønsket.

SØROVER: Venstres nestleder Ola Elvestuen mener iskanten må trekkes sørover. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Frp er heller ikke det eneste partiet som er klare i sine krav før saken kommer til behandling i Stortinget.

– Granavolden-erklæringen (regjeringsplattformen til sittende regjering, red.anm.) slå fast at man skal følge faglige råd. Det innebærer at man må flytte den grensen lenger sørover og sette en klar grense for petroleumsvirksomheten. Det regner jeg med at regjeringen følger opp, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen kategorisk.

Listhaug: – Absurd å flytte iskanten sørover

Listhaug holder på trusselen om å felle regjeringen, men sier hun ikke vil forskuttere behandlingen.

– Nå skal vi se på hva regjeringen kommer med, så skal denne saken behandles i Stortinget. Der forventer Frp at regjeringen kommer til oss for å snakke om saken. Det er absurd at vi er i en situasjon der man ønsker å flytte iskanten sørover i en tid der iskanten faktisk flytter seg nordover, sier Listhaug.

Hun sier iskanten er viktig for å sikre rammebetingelsene til Norges største næring.