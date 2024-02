Lillebjørn Nilsen blir bisett i dag

Den folkekjære songaren døydde 27. januar, 73 år gammal.

Fredag blir det heldt livssynsnøytral minnestund for Lillebjørn Nilsen. Det er videoforbod under sjølve bisettinga etter ønske frå familien.

Få dagar etter at han døydde, vart det klart at staten ikkje vil betala for bisettinga. Oslo kommune, derimot, bestemde seg for å halde ei æresbisetting frå Oslo Rådhus.

Det er plass til om lag 900 personar i rådhuset. Seremonien er open for alle, og det er venta at mange kulturprofilar vil vere blant deltakarane.

Barnekor skal framføre «Barn av regnbuen»

Det er fleire av Lillebjørn Nilsen sine kjende låtar som skal framførast under minneseremonien.

Gitarkameratane Jan Eggum, Halvdan Sivertsen, og Øystein Sunde skal framføre «Se alltid lyst på livet». Tuva Sivertsen og Frida Ånnevik skal framføre «God natt Oslo», saman med Marius Graff og Oslo Strings.

Under minneseremonien skal Oslos ordførar Anne Lindbo halde innleiingsord og Åse Kleveland halde minnetale.

Kari Svendsen, visesongar og tidlegare gift med Nilsen, skal framføre «Danse ikke gråte nå» saman med Steinar Ofsdal.

Minneseremonien blir avslutta av Bolteløkka jentekor som skal framføre Barn av regnbuen.

Lillebjørn Nilsen saman med dottera Siri Nilsen.

Ein av dei største visesongarane

Nilsen har både hatt suksess som soloartist, men og i fleire grupper.

På 70-talet starta Nilsen gruppa Ballade! saman med Lars Klevstrand, Åse Kleveland, og Birgitte Grimstad. Eit av dei mest kjende samarbeida var Gitarkameratene, saman med Øystein Sunde, Halvdan Sivertsen og Jan Eggum.

Men det var som soloartist han sette dei djupaste spora.

Lillebjørn Nilsen skreiv feire songar som dei fleste har god kjennskap til. Som den sjølvbiografiske «Stilleste gut på sovesal 1», den evige sommarslageren «Bysommer» og swingjazz-låten og Django Reinhardt-hyllinga «Tanta til Beate».

I 2023 fekk Lillebjørn Nilsen heidersprisen under utdelinga av Spellemannprisen. Lillebjørn Nilsen kunne spele fleire instrument. I tillegg til gitar, spelte han også blant anna ukulele, banjo og munnspel. Her spelar han på fele i samband med lanseringa av teaterstykket «Postkort fra Lillebjørn» på Oslo Nye teater i 2012. I 2017 fekk Lillebjørn Nilsen St. Hallvards-medaljen, som er den høgaste utmerkinga til Oslo by. I samband med at terrorrettssaka etter 22. juli-terroren starta i 2012, samla tusenvis av menneske seg på Youngstorget i Oslo for å synge «Barn av regnbuen» i protest. Terroristen meinte songen var marxistisk indoktrinering av barn.

Låten «barn av regnbuen» forbind mange med tida etter terrorangrepa 22. juli 2011. Nilsen framførte songen på Youngstorget saman med 40.000 menneske for å minnast dei drepne og etterlatne.

Lillebjørn Nilsen har fått fleire utmerkingar og prisar, mellom anna Oslo bys kulturpris og kunstnarpris. I 2017 fekk han dessutan St. Hallvard-medaljen, byens høgaste utmerking.

Nilsen er den einaste personen som har fått alle tre utmerkingane frå Oslo kommunen.

Han har også fått seks spellemannsprisar, og i 2022 fekk han heidersprisen under utdelinga.