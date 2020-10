Likestillingsombudet om sex-ukultur i politiet: – Jeg er ikke overrasket

Både politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Monica Mæland har varslet oppvask etter at en studie avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket atferd i politiet.

Det har blant annet kommet frem at enkelte instruktører på politiutdanningen skal ha hatt sex med kvinnelige studenter. Bjørnland fikk også høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger, festkultur og om en såkalt «knulletorsdag».

– Jeg er ikke overrasket, men jeg hadde nok håpet at situasjonen var annerledes i en så viktig og sentral etat, og etter at vi har hatt flere år med metoo, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til NRK.

Ifølge Bjurstrøm er det stor risiko for seksuell trakassering på arbeidsplasser som tradisjonelt sett har hatt en utpreget mannskultur.

Hun sammenligner politiet med Forsvaret, der maktstrukturer kan bidra til at det kan være vanskelig å si fra.

– Derfor er det viktig at man hele tiden har oppmerksomhet rundt dette. Har man ikke hatt det i tilstrekkelig grad, så mener jeg noen har forsømt seg i dette arbeidet, sier hun.

– Ikke noe man skal finne seg i

Bjurstrøm mener politiet nå må erkjenne at de har en utfordring, og sette i gang et langsiktig arbeid på alle nivåer.

– Jeg tror noe av det viktigste politiet kan gjøre nå er å snakke om hva man skal tåle, hva seksuell trakassering er, og få en åpenhet rundt hva man ikke skal akseptere. Alvoret i noen av disse tingene er grovt, og må ikke forekomme, sier hun.

Bjurstrøm tror mange ikke er klar over at seksuell trakassering er ulovlig.

– Det kan godt være at mange ikke opplever det som så alvorlig, men ofte skyldes det at man tilpasser seg en kultur, selv om man synes det er ubehagelig. Ledelsen må være klar på at det er uakseptabel oppførsel og at det vil bli slått ned på, sier hun.

Ansvaret ligger hos arbeidsgiver, og Bjurstrøm sier det er viktig å skape en kultur der det er greit å varsle.

– Vi har fått en helt annen oppmerksomhet rundt seksuell trakassering de siste årene. Jeg tror særlig man har fått en bevissthet om hva seksuell trakassering er, og veldig mange har skjønt at det ikke er noe man skal finne seg i, sier Bjurstrøm.

– Ett tilfelle er ett for mye, sier Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vil ha nulltoleranse

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund sier han ble kjent med opplysningene kort tid før de ble offentlige, og at det ikke er lagt frem noen forskningsrapport.

– Vi tar det selvfølgelig på alvor. Vi ønsker en åpenhetskultur. Seksuelle tilnærminger og uønsket atferd ønsker vi ikke å ha i norsk politi. Vi ønsker nulltoleranse, og ett tilfelle er ett for mye. Vi er veldig tydelige på at det som er viktig nå, er å få fakta på bordet, sier han.

Bolstad sier han ikke var kjent med eksemplene som har kommet frem.

– Det var overraskende for meg. Det som er viktig nå er å få dette på bordet. Det må bli en prosess. Man må ta stilling til det som har fremkommet og ta det på alvor. Så er vi tydelige på hva slags kultur vi ønsker i norsk politi. Vi kan ikke komme i den situasjonen at noen kvier seg for å søke norsk politi på grunn av en ukultur, sier han.

I fjorårets medarbeiderundersøkelse meldte 200 ansatte om uønsket seksuell oppmerksomhet. Det utgjorde 1,3 prosent, en tilbakegang fra 2 prosent året før.

– Når jeg sier at ett tilfelle er ett for mye, er i hvert fall 200 for mange, sier Bolstad.