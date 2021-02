Libanesisk lege: – Folk dør heller hjemme enn å be om hjelp

– Koronasituasjonen i Libanon er ekstremt alvorlig. Nesten alle intensivplassene på de ulike sykehusene i landet er fulle, sier Hani Shahine.

Han er lungespesialist og avdelingsleder ved sykehuset Al-Zahraa i Libanon.

Siden nyttår har det vært en kraftig økning i koronasmittede i landet. Totalt har over 348.000 fått påvist smitte, og daglig blir det registrert flere tusen nye smittetilfeller.

Shahine hjelper flere av sykehusene med å behandle covid-19 pasienter, og er bekymret for utviklingen.

– Antall pasienter som trenger respirator øker, mange pasienter trenger oksygen og det er mangel på oksygengeneratorer, forteller han.

LEGEKONSULTASJON: Lege Hani Shahine på visitt hos en av sine mange pasienter ved det offentlige sykehuset i Libanon. Foto: Privat

Rundt 50 personer dør hver dag

Libanon står allerede i flere kriser, blant annet økonomisk. Og når koronaen først kom, stengte de ned for å unngå spredning av viruset.

Men plutselig spredde smitten seg bare mer og mer, og tok flere liv.

– Hver dag dør rundt 50 til 60 pasienter på grunn av covid-19. Det har det gjort i flere måneder nå, sier Shahine.

KORONAVAKSINE: Helsearbeidere i Beirut får første dose med koronavaksine fra Pfizer/Biontech. Totalt har landet fått tilgang til fattige 28.000 vaksiner. Det holder til å vaksinere rundt 14.000 av landets 6,8 millioner innbyggere. Foto: MOHAMED AZAKIR / Reuters

Ifølge helsedepartementet har 4.125 personer dødd som følge av koronaviruset. Legen tror derimot at dødstallene er langt høyere enn dette.

– Mange koronasyke vil heller dø hjemme enn å bli ydmyket for at de ikke har penger til å be om hjelp, sier Shahine.

Sender oksygenmaskiner

Her hjemme har norske FN-veteraner fulgt smitteutviklingen i Libanon tett.

De har samlet inn midler til ni byer i sør i landet. Områder norske FN-styrker holdt til i, i perioden 1978 til 1998.

PUSTEMASKIN: En av de foreløpig ni pustemaskinene på plass i Sør-Libanon. Foto: Privat

– Totalt har vi samlet inn 85.000. Målet var å gi én oksygenmaskin til hver by, det har vi nå fått til, sier Fred Gallefoss, FNs fredsbevarende styrke i Libanon (UNIFIL).

Så langt har de bare brukt halvparten av de innsamlede pengene, men Gallefoss understreker at de skal sende mer utstyr.

Nå tar de en fot i bakken på om de skal kjøpe ni maskiner til eller gå for en rimeligere løsning med oksygenflasker.

FN-VETERAN: Fred Gallefoss var en av over 20.000 nordmenn som tjenestegjorde i Libanon. Nå gjør han en innsats for det kriserammede landet. Foto: Privat

– Men vi har dialog med Røde Kors der nede og de mener at de maskinene vi leverer nå er veldig bra og anbefaler det. Sannsynligvis går vi for ni maskiner til, slik at hver landsby har to maskiner fra oss i beredskap.

Ifølge Gallefoss har Libansere vært tydelige på at hjelpen er betydningsfull.

– De takker norske veteraner og Norge. Det som ofte går igjen er at det er godt å se at dere ikke har glemt oss. Det er rørende.