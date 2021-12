Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lege Kaveh Rashidi er for mange kjent som ein uredd samfunnsdebattant, som mange gongar har snakka fram koronavaksinen og bedd folk ta han.

Han har til og med engasjert seg sterkt i vaksinemotstanden, og meiner det er hans plikt å skilje feilinformasjon frå fakta.

Så då han fleipa med at «omikron og pandemien er fake news» som gjest i Nytt på nytt på fredag, var det nokre som sperra auga opp.

«Høyr kva legen seier om pandemien, og tiltaka, HAN MEINER DET!!» skriv ein.

Foto: Skjermbilde frå Facebook, tatt 13.12.2021 kl. 13.05.

Trudde han var alvorleg

Tilsynelatande var det mange som tok det Rashidi sa for god fisk, særleg i konspirasjonsmiljøa.

– Eg hadde ikkje forventa at det er så mange som oppriktig trur at eg meinte det. Det er eit humorprogram, det er satire. Heile poenget med at eg sit der, er at vi skal tulle og fjase, seier Rashidi til NRK.

Her er nokre av kommentarane på sosiale medium.

Det starta med at Pernille Sørensen sa at det er mykje med omikron-varianten som er ukjent, og vi veit ikkje om tiltaka som er innført har effekt mot den.

Så spør programleiar Bård Tufte Johansen om legen i programmet er bekymra over situasjonen.

– Eg skal seie noko eg eigentleg ikkje burde seie som lege. Omikron og pandemien er fake news, svarar Rashidi.

– Vi har prøvd å seie det til dykk tidlegare. Ta omikron og delta, og stokk om på bokstavane: «Media control». Det er heilt sant, seier han vidare.

Publikum og redaksjonen ler enormt av utsegna til Rashidi. Sørensen seier ho får gåsehud.

– Slutt å klappe, slutt å le. Eg er heilt seriøs, eg er lei av å vere ein del av konspirasjonen med Nakstad og Stoltenberg, seier han medan han prøver å halde maska.

Lege Kaveh Rashidi spøker med at pandemien er falsk i satireprogrammet Nytt på nytt. Du trenger javascript for å se video. Lege Kaveh Rashidi spøker med at pandemien er falsk i satireprogrammet Nytt på nytt.

– No avslørar eg den store konspirasjonen

Før sending prøvekøyrde Rashidi vitsane for lagkamerat Pernille og andre i teamet, som alle synast dei var morosame.

– Det er heilt openbert at eg tullar. Heile spøken ligg i at eg drar det så langt. At eg held fram med å insistere på at folk må slutte å le, slutte å klappe, for no avslørar eg den store konspirasjonen, seier Rashidi.

– Du verka jo seriøs – la du for mykje skodespelartalent inn i vitsen?

– Ja, tydelegvis. Men rammene rundt viser jo at dette aldri kan vere sant. Dette er eit klipt program, det blir jo ikkje vist direkte.

Plutseleg blei Rashidi ein «profet og superhelt i antivaxx-miljøet», skreiv han på Twitter.

– Det varte veldig kort. Eg såg at det no har kome lange innlegg der folk har funne ut at det berre var tull. No er det ekstremt sinte på meg, seier legen.

Kaveh Rashidi blir kalla både dritsekk og sjarlatan etter spøken. Foto: Skjermbilde frå Facebook, tatt 13.12. kl. 13.30

Foreslår «erotic almond»

Kjetil Kooyman er prosjektleiar for Nytt på nytt. Han meiner reaksjonane på Rashidi sine utsegn motbeviser at det er «media control».

Kjetil Kooyman er prosjektleiar i Nytt på nytt, eit program som har låg terskel for å spøke med ulike tema. Foto: Rune Lind / NRK

– «Control» er det lite av, kanskje særleg i dei sosiale delane av media. Så vi trur fasiten om ein stokkar bokstavane i delta og omikron er «erotic almond», seier Kooyman.

– Kva det betyr er vi usikre på, men svaret kan vere å finne i for eksempel kaffigrut, foreslår han.

– Er de varsame med å tulle med dette temaet, eller må det vere lov?

– Vi er veldig nøye med å tulle med dette temaet. Det trur vi er svært viktig for folkehelsa. Dessutan er R-talet for tull ganske høgt, slik at tullet spreiar seg og folk kan ha det moro i karantenane sine, seier Nytt på nytt-sjefen.