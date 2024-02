Langt færre unge støtter monarkiet

Når kong Harald i dag fyller 87 år, har han folket i ryggen.

I en fersk meningsmåling som Norstat har utført for NRK, svarer hele 73 prosent at de støtter monarkiet.

Til tross for at monarkiet fortsatt står sterkt i Norge, har det likevel vært en nedgang i støtten de siste årene.

– Det er naturlig at det er en endring over tid, sier Mads Motrøen, ansvarlig for politiske målinger i Norstat.

– For en offentlig institusjon vil jeg likevel karakterisere 73 prosents støtte som svært høyt.

Kongefamilien vinker fra Slottsbalkongen på 17. mai i 2022 og har fortsatt høy oppslutning blant nordmenn. Foto: Annika Byrde / NTB

Mer negative og mer usikre

Da kong Harald fylte 80 år i 2017, sa 81 prosent av nordmenn at de støttet monarkiet. Den gangen var det de unge som var mest positive til å beholde det.

Nå har det snudd.

For det er særlig én aldersgruppe som utmerker seg og i stor grad gjør at oppslutningen om monarkiet nå har gått ned.

Tre generasjoner. Kronprins Haakon skal en dag overta tronen etter kong Harald, og prinsesse Ingrid Alexandra etter ham igjen. Foto: Kimm Saatvedt, Det kongelige hoff

Unge voksne i alderen 18–29 år er blitt både mer negative og langt mer usikre når det gjelder sitt syn på monarkiet som styreform.

Sammenlignet med for sju år siden er det 20 prosentpoeng færre i denne aldersgruppen som svarer at de støtter monarkiet nå:

82 prosent av de spurte i alderen 18–29 år støttet monarkiet i 2017, mot 62 prosent nå.

Samtidig svarer flere av dem at de ønsker en annen styreform.

Og mange flere unge er blitt mer usikre og svarer «vet ikke» på spørsmålet om de støtter at Norge er et monarki, eller om de vil endre til en annen styreform, for eksempel republikk.

– Det som blir avgjørende for støtten til monarkiet, er hvorvidt denne trenden fortsetter når de yngste blir eldre, eller om vi får se en krystallisering på et senere tidspunkt, sier Motrøen.

– Et lite varsko

Harald Stanghelle, forfatter av boken «Kongen forteller» og kommentator i Aftenposten, mener meningsmålingen generelt viser at styreformen i Norge ikke er utfordret.

– Monarkiet står sterkt. Likevel er endringen blant unge voksne ganske stor. Det er interessant å se. Det er et lite varsko, sier Stanghelle til NRK.

– Det er ikke grunn til at alarmen bør gå på Slottet, men det er noe som er verdt å følge med på. For det er den gruppen som kan utgjøre en mer markant endring i opinionen når det gjelder styreform.

Monarkiet står fortsatt sterkt som styreform i Norge. Men nå viser de unge større tegn til usikkerhet om monarkiets fremtid. Her følger en tropp fra Garden kongeparet under fylkesturen til Nordland i juni i fjor. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

87 år og i full jobb

Kong Harald er selv stadig i full jobb for monarkiet.

I fjor utførte han 431 oppdrag. Det viser NRKs gjennomgang av kong Haralds offisielle kalender, samt tall fra Slottet.

Valgspråket «Alt for Norge» ble fylt med gjerning og jobb for kongeriket også i kongens 87. år.

Også i år fylles monarkens jobb-kalender med stadig nye oppgaver og reiser.

Å møte folk der de bor, er noe av det viktigste med kongsgjerningen, har kong Harald sagt. I fjor besøkte han en rekke norske kommuner, som her under fylkesturen til Nordland i fjor sommer. I år står nye kommunebesøk på programmet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Også etter at hans tremenning, danske dronning Margrethe, ga fra seg tronen tidligere i år, har kong Harald gjentatt at han ikke har noen planer om å gjøre det samme.

– Jeg fastholder det jeg har sagt hele tiden; at jeg har avlagt en ed til Stortinget, og den varer livet ut, sa han i forrige måned.

Han får solid støtte av folket.

I meningsmålingen Norstat har gjennomført for NRK, svarer 64 prosent at de vil at kong Harald skal fortsette livet ut og ikke abdisere.

22 prosent mener det er på tide at han «gir seg» og gir tronen videre til kronprins Haakon.

Arverekken i det norske kongehuset: