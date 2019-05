«De har kopiert mine idéer i detalj og brukt det i en reklamefilm», skriver Sarley til NRK.

Sarley har de siste årene blitt kjent for bilder og videoer av det som omtales som «fruktkunst». Arbeidet hennes har gått viralt i flere sosiale medier.

Kunstneren har også lagt ut et innlegg der hun kritiserer Kondomeriet og reklamebyrået POL, som har produsert reklamefilmen hun mener har stjålet fra henne. Der varslet Sarley også at hun vil gå til rettslige skritt mot de involverte.

– Grunnløse anklager

Hun har nesten 400.000 følgere på Instagram. Mange av dem har reagert med sinne mot både reklamebyrået og Kondomeriet, noe Sarley har oppmuntret dem til å gjøre.

Innlegget er nå blitt slettet, men her er bildene Sarley satte sammen fra ulike deler av reklamekampanjen:

COLLAGE: Sarley laget denne posten med bilder fra Kondomeriet. Hun sier at instagram-posten ble fjernet fordi hun ikke ønsker å drive reklame for den norske kjeden. Foto: Kondomeriet

Reklamebyrået POL er derimot ikke redd for at Sarley skal gå til rettslige skritt.

– Matporno er en godt etablert sjanger brukt i både reklame, kunst og kultur. Vi har aldri påstått at ulike typer frukt kan ligne på kjønnsorganer, er noe vi har funnet på. Vi opplever derfor anklagene som grunnløse, sier rådgiver Lina Aas-Eng i POL.

Aas-Eng sier de ikke kjente til Sarleys arbeid før de laget reklamefilmen. Hun er heller ikke særlig begeistret for måten Sarley har gått til angrep på.

– Med så mange følgere, har Sarley betydelig uformell makt. Det fikk vi erfare da hun engasjerte dem gjennom flere innlegg med det som opplevdes som et voldsomt sinne rettet mot oss.

Hun mener Sarley selv burde ha kontaktet dem, i stedet for å mobilisere følgerne til å ta opp saken for henne.

Kondomeriet: – Spiller på humor

Kondomeriet ble også gjort oppmerksomme på uttalelsene fra Sarley etter at det dukket opp kommentarer under bildene på deres Instagram-konto.

Særlig under et innlegg med bilde av en grapefrukt, der en rekke brukere hevdet at bildet var stjålet.

– Bildet er kjøpt fra en tjeneste som selger lisensierte bilder og videoer, og det er ikke med i reklamefilmen. Når det gjelder filmen, er det ingen tvil om at vi begge lar oss inspirere av mat og sex, men samtidig opplever vi at det helhetlige uttrykket er veldig forskjellig, sier presseansvarlig Marthe Sørflaten for Kondomeriet.

PRESSEANSVARLIG: Marthe Sørflaten avviser at Kondomeriet har kopiert kunstfotografiene. Foto: Kondomeriet

Sørflaten sier videre at Kondomeriet er kjent for å lage denne type reklame. Hun understreker at de er i en bransje der de ikke har mulighet til å reklamere for produktene de selger.

– Vi har ikke anledning til å annonsere på Facebook og Google. Den organiske spredningen er derfor avgjørende for oss, og av samme grunn spiller vi ofte på humor og andre assosiasjoner, sier Sørflaten.

Opphavsrettsekspert: – Ikke en ny idé

Opphavsrettsekspert Stine Helèn Pettersen i Bing Hodneland Advokatselskap mener mange misforstår reglene for opphavsrett.

– Mange tror at man automatisk får beskyttelse for idéer, men enkelte vilkår må oppfylles for å komme inn under opphavsrettslovgivningen. Vilkåret de fleste idéer ikke klarer å oppfylle, er tilstrekkelig verkshøyde, sier hun.

Verkshøyde er kort forklart at man må uttrykke sin idé på en måte som gjør at den fremstår som original og unik. Vurderingen av dette er som regel både kunstnerisk og rettslig.

Det er nettopp dette vilkåret Pettersen mener Sarley ikke oppfyller.

– Et internettsøk viser at det finnes hundretusenvis av bilder på tematikken. Mange datert før Stephanie Sarley laget sine kunstverk. Idéen er altså ikke hennes, selv om hun har blitt kjent for å lage bilder og videoer med dette som motiv, legger hun til.

Verken Kondomeriet eller POL har blitt kontaktet av artisten selv.