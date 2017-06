Kun åtte solkremer godkjent av Forbrukerrådet

Forbrukerrådet har utført sin årlige solkremtest for forbrukerne, der har de vurdert 45 kremer basert på:

Hormonforstyrrende stoffer

Allergifremkallende stoffer

Miljøbelastende stoffer

VELG GRØNT: Forbrukerdirektør Randi Flesland oppfordrer forbrukerne til å bruke forbrukermakt og abre kjøpe grønne solkremmer, de som ikke inneholder risikostoffer. Foto: Helene Wille Lund / NRK

Forbrukerdirektør Randi Flesland synes resultatet er nedslående.

– Dette er vi veldig skuffet over. Det er faktisk mulig å lage solkrem uten disse risikostoffene, det ser vi på de åtte som har fått grønt. Derfor synes vi det er helt unødvendig å bruke den type stoffer i solkremer, særlig kremene for barn, sier Flesland til NRK.

Det er kun tre av solkremene for barn som får et grønt smilefjes av Forbrukerrådet.

– Hormonforstyrrende stoffer gir en risiko for kreft og redusert forplantningsevne. Den største risikoen er for små barn og gravide. For fostre og små barn kan det være vanskelig å håndtere selv små doser.

INGEN FUNN: Disse solkremene er godkjente for barn. Cosmica Kids sun sensitive SPF 30, Dermica Kids solkrem SPF 30 og Änglamark Sun lotion til barn og voksne SPF 15. Foto: NRK

ANBEFALES IKKE FOR BARN: Korres Sunscreen emulsion for children shea butter SPF 50, BIOselect Baby happy hour baby sun care milk SPF 30, Boots Soltan kids dry touch hypoallergenic spray SPF 30 og Garnier Ambre Solaire KIDS SPF 50 kommer dårlig ut i testen. Foto: NRK

Ønsker seg strengere regelverk

Selv om forbrukerrådet advarer mot kremene som befinner seg på rødt eller gult, er det ingen av disse kremene som er ulovlige.

– Det er ingenting her som er ulovlig. Her har forskerne ropt varsku i mange år, men det tar tid å endre regelverket. Her jobber EU altfor langsom. Vi er opptatt av at norske myndigheter presser på for å et strengere regelverk og at produsentene selv tar ansvar. Og at butikkene velger bort disse solkremene, og heller selger de som ikke har risikostoffer, sier Flesland.

En av verstingene i testen er Korres emultion for children. Produsenten sier følgende om testresultatet til Forbrukerrådet:

- Vi … viser til omfattende tester som viser at produktet ikke er skadelig. Vi tar likevel alle tilbakemeldinger på alvor og har en kontinuerlig dialog om våre leverandører om innhold og trygghet, sier Knut E. Røsgjorde, administrerende direktør i Vita.

Om testen Ekspandér faktaboks Forbrukerrådet har testet 45 kremer, 32 til voksne og 13 til barn.

Solkremene er kjøpt på apotek, parfymeri, helsekostbutikker, dagligvarebutikker og klesbutikker med kosmetikkavdeling.

Testen er utført av danske TÆNK.

Det er sett etter stoffer som kan være skadelige for miljøet, allergifremkallende eller hormonforstyrrende.

Vurderingen er gjort på bakgrunn av ingredienslistene.