Kryptokalypse nå?

De første to årene etter koronakrasjet var preget av eufori i markedene.

Da korona brøt ut sendte dette markedene plutselig veldig langt ned, og på veien opp igjen hoppet mange nye investorer på.

Kryptobørser og investeringsapper gjorde det enklere for hvem som helst å investere, både i aksjer og krypto. Mange unge kastet seg da på og begynte å investere.

På det meste var Bitcoin, den mest populære kryptovalutaen, verdt 530.000 kroner per mynt.

Nå ligger verdien på rundt 160.000 kroner mynten.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– I fjor var det kraftig oppgang. Krypto steg som bare det, forteller Torbjørn Bull Jenssen, en av Norges fremste eksperter på kryptovaluta, og er sjef kryptoselskapet Arcane Crypto.

– Men prisene snudde, mye drevet av renteoppgang. Da prisene begynte å snu, så begynte sårbarhetene å bli synlige. Dette slo ut i kollapsen av flere store aktører innen krypto, forklarer han.

Bull Jensen tror det som skjer i kryptoverdenen nå kan være en god utvasking av dårlige aktører fra bransjen. Foto: Arcane Crypto / Arcane Crypto

2022 har vært preget av dårlige nyheter for kryptoinvestorer, og forrige uke toppet det seg med den spektakulære kollapsen av en av de aller største kryptobørsene i verden, FTX.

Spektakulær krasj

FTX var verdens tredje største kryptobørs, med over en million brukere så sent som i høst. Men avsløringer om svært dårlig drift og ulovligheter felte selskapet på få uker, og FTX er nå konkurs.

Sam Bankman-Fried er gründeren bak FTX. Foto: SAUL LOEB / AFP

Omfanget av det som har skjedd med FTX er enda ikke klart, men jo flere detaljer som avdekkes jo mer spektakulært fremstår det, skriver The Economist.

– Man vet ikke alt som har skjedd enda. Men man har sett nok til å vite at dette her er renspikket svindel, forteller Bull Jenssen.

Mannen som tok over etter Bankman-Fried og er satt til å rydde opp, John J. Ray III, sier i en rapport at han ikke har sett noe verre i hele sin karriere. Dette er mannen som ryddet opp etter Enron, historiens kanskje aller største finansskandale.

– Selskapet er drevet av et lite knippe uerfarne, usofistikerte mennesker, skriver han i rapporten.

Flere medier har kalt det for «kryptokalypsen» og spår at dette er begynnelsen på slutten for krypto.

Det er ikke første gang kryptos undergang blir spådd. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Unge investorer har fremdeles troen

Flere unge NRK har snakket med sitter nå med store urealiserte tap på grunn av investeringer i krypto.

Et tap er ikke realisert før man selger seg ut. Man har teknisk sett ikke tapt pengene før man har solgt seg ut.

– Jeg har tapt en god del i krypto, og det føles ofte som alt jeg legger inn i, daler ned sekundet jeg har blitt en del av det, forteller Nicolai Strand (20).

Nicolai mener det å tape penger er en dyr men nødvendig måte å lære seg å bli en bedre investor. Foto: Privat

– Dette tror jeg mange kjenner seg igjen i.

Men Nicolai ser på dette som en lærepenge, og bruker erfaringen han har fått gjennom krypto på å bli en bedre investor.

– Det som skiller de som taper og vinner i det lange løp er hvorvidt du gir deg eller ikke, sier han.

Han forteller at han ikke vil gi seg.

Mister ikke troen på krypto

Felles for de fleste unge investorene NRK har snakket med er at de ikke har gitt opp troen på krypto.

– Det som er veldig interessant er at man kunne tenkt at folk mistet troen på denne sektoren som følge av dette her, men det er stort sett ikke det vi ser, forteller Bull Jenssen.

Han forklarer at forskjellen på de andre kollapsene i kryptomarkedet og FTX er at kollapsene tidligere i år var drevet frem av en finanskriselogikk, men i FTX sitt tilfelle var det snakk om regelrett svindel.

FTX viste seg å være regelrett svindel, mener kryptoeksperten. Foto: DADO RUVIC / Reuters

Dette forstår investorene, mener han.

– Dette var en kollaps av en dårlig aktør, et mellomledd. Det som ikke har kollapset er Bitcoin og Ethereum. Det er veldig tydelig at narrativet i kryptomiljøet er blitt at dette er et blått øye for bransjen. Men det minner oss om hva poenget med dette var. Nemlig å ikke stole på mellomleddet.

Tapte 30.000 kroner

De unge NRK snakker med beskriver at de begynte med krypto for å tjene penger raskt, men at de etter hvert ble overbevist om kryptos samfunnsmessige verdi. Selve teknologien og ideen bak krypto inspirerer dem fremdeles.

– Da jeg kjøpte krypto så tenkte jeg at det skulle være en kortsiktig investering, og at pengene mine skulle tidobles på noen få dager, forteller Alexander Graal (19).

– Dette stemte ikke. Nå har jeg endret tankegangen til å se på det som en litt mer langsiktig investering, forteller han.

NRK har sett bevis for at Graal har et urealisert tap på 30.000 kroner på kryptoinvesteringene sine.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Jeg er fremdeles positiv og synes fortsatt at krypto er en god investering. De forskjellige kryptovalutaene har forskjellige bruksområder, noen valutaer er bedre enn andre. Å investere i kryptovalutaer er en høyrisiko investering, og dette må man bare akseptere, sier han.

Sebastian Brevik har 65.000 følgere på TikTok, hvor han snakker om finans og krypto, og startet en Discord-gruppe om krypto med 3000 medlemmer.

Brevik tror nedgangen blir kortvarig og kjøper fremdeles krypto ukentlig. Foto: Privat

Også for han startet det som en måte å tjene raske penger.

– Det startet som spekulasjon, men nå ser jeg behovet for kryptovaluta. Særlig at det er desentralisert og at man har makt over sine egne penger er veldig positivt, sier Brevik.

Han er også optimistisk for fremtiden til tross for dårlige tider nå.

– Man merker det er mindre aktivitet i Discorden nå, mange legger krypto på hyllen i tider som dette.



Men Brevik tror ikke nedgangen blir langvarig.

– Folk sier jo at krypto er dødt, men det har de sagt flere ganger før. Både i 2017 og 2019.

Brevik forteller at kryptovaluta går i sykluser og oppleves som svært volatilt, altså at prisen svinger mye både opp og ned.

– Denne volatiliteten vil trolig minke over tid etter hvert som flere eier krypto. Bitcoin og flere andre kryptovalutaer vil reise seg fra asken igjen, tror Brevik.