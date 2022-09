Toppoppslaget på Enovas nettsider for privatpersoner har i en periode vært støtte til å kjøpe elektrisk moped eller motorsykkel.

Wilhelmsen sier han gikk inn der for å få hjelp til å spare strøm. Han trodde knapt det han så.

– Ukraina er i krig. Russland bruker energi som våpen. Strømprisen var her om dagen på 10 kroner kilowattimen. Og det vårt statlige organ for energisparing tror jeg er opptatt av, det er elmoped!

– Når alt er blitt dyrere, er det ikke lett for folk å finne penger til energisparetiltak i boligen. Da er det dét de trenger støtte til, ikke elmoped, sierenergipolitisk talsmann i MDG, Einar Wilhelmsen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Som en del av sin nye forbrukersatsing gir Enova 3.500 kroner i støtte til å kjøpe elmoped og inntil 25.000 kroner til tung elmotorsykkel. Hensikten er å få fart på salget, slik at elektriske mopeder og motorsykler blir vanligere og billigere.

Wilhelmsen er energipolitisk talsmann i Miljøpartiet De Grønne og finansbyråd i Oslo. Han understreker at han ikke er mot elmopeder.

– Men det er er en tid og et sted for alt. Nå er vi i krig, Russland bruker energi som våpen for å prøve å svekke solidariteten vår med Ukraina og prøver å få de europeiske landene til i stedet å krangle seg imellom. Det virker, det ser vi jo på debatten, sier Wilhelmsen.

Du kan få 3.500 kroner i støtte for å kjøpe elmoped og inntil 25.000 kroner til elmotorsykkel. Men du får ingen støtte fra Enova for å etterisolere huset eller skifte vinduer for å spare strøm. Foto: Skjermdump / Enova

Han mener det som trengs nå er en storstilt dugnad for å spare på den energien vi har og produsere mest mulig energi.

– Da må vi få på plass rause støtteordninger som gjør at folk har råd til å sette inn tiltak for å spare energi, sier Einar Wilhelmsen.

Støtter moped, ikke isolasjon

Markedssjef for bygg og bolig i Enova, Anna Barnwell, sier støtte til elmoped og elmotorsykkel bare er ett av mange tiltak på nettsiden for privatpersoner som Wilhelmsen har besøkt.

Enovas Anna Barnwell sier Enova er opptatt av å støtte dem som går foran og tar i bruk ny teknologi. Foto: Morten Andersen / NRK

– 13 av 14 tiltakene er energitiltak i boliger, sier hun.

– Enova gir altså støtte til å kjøpe elmoped og elmotorsykkel, men ikke støtte til å skifte ut trekkfulle vinduer eller etterisolere veggen. Hvorfor ikke?

– Enova støtter dem som går foran, som tar en risiko ved å være først til å ta i bruk ny, klimasmart teknologi. Så det at vi ikke støtter tiltak som er en del av et velfungerende marked, handler om at dette vil på sikt føre til høyere priser for forbrukere, sier Anna Barnwell. Du kan få støtte til slike tiltak, men bare hvis det inngår som en helhetlig oppgradering av bygningskroppen.

Å etterisolere et hus er effektivt for å spare strøm. Men du får ingen støtte fra Enova til å gjøre det.

Fjernet mål for energisparing

Statsforetaket Enova ble opprettet i juni 2001 for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova skulle erstatte de lokale Enøk-sentrene. Foretaket henter årlig inn om lag 400 millioner kroner gjennom en avgift private strømkunder må betale.

Helt fram til 2020 hadde Enova et konkret mål for hvor mye energisparing deres innsats skulle bidra til. Dette ble fjernet under den forrige regjeringen, selv om flere av tiltakene i dag også fremmer energieffektivisering. Nå skulle hovedvekten legges på kutt i klimagassutslipp. Den nåværende regjeringen har ikke endret på denne prioriteringen.

Energikrig

– Vi sender tunge artillerivogner og kanoner og masse annet militært utstyr til Ukraina. Men i denne krigen er energi like viktig. Da må vi mobilisere alle og få satt inn alle energisparetiltakene som er mulig å gjøre, sier Einar Wilhelmsen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide forsvarer at Enova ikke støtter kjente tiltak for å spare strøm, som å etterisolere eller skifte ut trekkfulle vinduer.

– Det blir ikke flere elektrikere eller installatører av at vi sender mer penger inn i det markedet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Han har ansvaret for statsforetaket Enova. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– Hvis vi sponser noe alle eller svært mange likevel gjør, så blir det ikke mer av det. Det blir bare sånn at prisen går opp. Det blir ikke flere elektrikere eller installatører av at man sender mer penger inn i det markedet, sier han.

Han sier likevel at regjeringen er opptatt av strømsparing.

– Vi jobber fortsatt med å se på om det skal komme ytterligere tiltak i så måte, sier Barth Eide.