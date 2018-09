Kraftige reaksjoner på Solberg-besøk rett før skjebnevalg: – Ren lobbyvirksomhet

Høyre-lederen og statsministeren var fredag kveld på hemmelig besøk til KrFUs landsmøte på Gardermoen for å holde tale og vise seg frem.

Det skjedde under ett døgn før KrFs ungdomsparti skal stemme over hvilken vei de mener moderpartiet skal gå. Inn i Solberg-regjeringen, eller fortsette å stå utenfor.

– Jeg reagerer veldig sterkt. Det er tydelig at det blir lagt opp til ren lobbyvirksomhet for at vi skal inn i regjeringen hennes. Dette er provoserende fordi vi er et parti med svært ulike synspunkter, og utfallet av avstemmingen er åpent, sier Nikolai Berglund Skogan, som er påtroppende 1. nestleder i KrFU.

Han mener statsministeren burde latt være å besøke landsmøtet.

– Jeg hadde håpet Erna hadde sagt nei til denne invitasjonen. Dersom hun respekterte vår saksbehandling og vårt landsmøte så hadde hun takket nei.

KRITISK: Nikolai Berglund Skogan er innstilt som ny 1. nestleder i Kristelig Folkepartis Ungdom. Foto: Privat

– Det vil ha en veldig stor påvirkning at hun kommer dit, og mater vårt landsmøte med regjeringens ideologi og deres meninger, og det får vi da ikke i like stor grad inn fra den andre siden, sier Skogan.

Etter det NRK får opplyst fra lederne i Fremskrittspartiets Ungdom og Unge Venstre har Solberg aldri besøkt deres landsmøter, selv om begge deres moderpartier har samarbeidet nært med Høyre siden 2013.

Besøket hos KrFU var ikke nevnt verken i landsmøteprogrammet eller i statsministerens kalender. Media var heller ikke invitert for å dekke det.

– Det sier jo også litt om hennes ærend. Hun kommer til oss med det formål å sikre seg den siste biten i sitt flertallspuslespill, og det har ikke jeg tenkt å la henne gjøre for å si det sånn, sier nordlendingen som i helgen ventelig blir ny 1. nestleder i KrFU.

Hans personlige mening er at KrF like gjerne burde vurdere å samarbeide med Ap og Senterpartiet.

KrFU-lederen vil inn

Det er knyttet stor spenning til ungdomspartiets landsmøte denne helgen, og særlig debatten og avstemmingen lørdag ettermiddag. De to alternativene det skal stemmes over er om KrFU skal mene at KrF skal gå inn i dagens regjering eller fortsette utenfor regjering.

MAKTKLAR: KrFU-leder Martine Tønnessen mener KrF bør gå i regjering nå. Foto: Mathilde Pettersen

Tidligere fredag lettet KrFUs leder Martine Tønnessen på sløret i et intervju med NRK. Hun vil at KrF skal gå inn i den sittende H+Frp+V-regjeringen, og dermed oppfylle Erna Solbergs våte drøm om en borgerlig flertallsregjering.

– Det er bare sånn vi kan ha hånda på rattet og være med i dag-til-dag-avgjørelser, sier Tønnessen.

Om kritikken fra sin påtroppende nestleder mot at Erna Solberg er invitert til landsmøtet sier KrFU-lederen:

– I helgen skal vi behandle spørsmålet om vi skal gå inn i regjering eller fortsette i en vippeposisjon. Begge forslagene støtter fremdeles Erna som statsminister og sentralstyret i KrFU syntes derfor det var en hyggelig gest å invitere henne.

Har varslet sidevalg i høst

Å foreslå å felle Solberg-regjeringen og heller gjøre Jonas Gahr Støre til statsminister i en Ap+Sp+KrF-allianse er nemlig ikke et alternativ KrFU-erne kan stemme på nå. Det kan likevel bli utfallet av KrFs veivalg denne høsten.

I sin analyse fredag skriver NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand at man ikke kan utelukke at partileder Knut Arild Hareide setter norsk politikk på hodet før jul, ved å gjøre et dramatisk sideskifte i et forsøk på å få KrF på rett kjøl.

Hareide har forlengst sagt at KrF ikke kan fortsette i dagens posisjon som vippeparti med et uavklart forhold til både borgerlig og rødgrønn side.

Tirsdag i neste uke kommer partilederen med en bok hvor han er ventet å skrive noe som kan tolkes i en bestemt retning, og fredag møtes landsstyret i partiet for et møte hvor veivalget er det altoverskyggende temaet.

BLI HOS MEG: Erna Solberg forsøker å holde igjen Knut Arild Hareide på bakrommet under en valgsending i fjor. Denne høsten må hun forsøke å hindre KrF-lederen i å gå fra borgerlig side. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

KrF gikk i 2013 og 2017 til valg med Erna Solberg som sin foretrukne statsminister, men sa også tydelig fra om at å sitte i regjering med Frp var uaktuelt. Mye tyder på et av de to løftene blir brutt denne høsten.

De fem siste årene har KrF forhandlet frem statsbudsjett med og sørget for flertall i Stortinget for dagens regjering. Skulle KrF velge å gå til venstresiden vil det ganske raskt ende med at dagens regjering går av.

Høyre-frykt for å miste KrF

Flere ganger de siste ukene har Høyres kommunikasjonsrådgivere forsøkt å selge inn til medier meningsmålinger og tall som er ment å dokumentere at KrF-velgere flest er borgerlige og ønsker Erna Solberg som statsminister.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er også opptatt av dette på Twitter fredag:

OPPTATT AV TALL: Høyre-kronprins Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Sofie Dege Dimmen

– NRKs Lars Nehru Sand skriver som om KrFs valg vil skape like mye støy enten de går til høyre eller venstresiden. Svak analyse. 65-18 Erna-Jonas, Høyre største andrevalg i KrF. Ap langt ned, skriver han.

At 65 prosent av KrF-velgerne foretrekker Erna Solberg, og bare 18 prosent Jonas Gahr Støre er tall hentet fra NRKs statsministermåling i september. Flere målinger i andre medier har vist lignende fordeling.

Erna Solbergs mangeårige spinndoktor Sigbjørn Aanes har også forsøkt å sette dagsorden i debatten rundt KrFs veivalg.

– Erna Solberg er svært populær blant KrFs velgere. Partileder Knut Arild Hareide gambler derfor med egen velgermasse om han velger Støre fremfor Solberg, skrev Aanes i en kronikk i Aftenposten i august, hvor han også omtaler det som farlig for Arbeiderpartiet å prøve å ta makten denne høsten.

Aanes sluttet ved Statsministerens kontor sist vinter, men regnes fremdeles som en nær og viktig støttespiller for Solberg.

- Jeg har deltatt på ulike andre arrangementer hos KrFU flere ganger, på samme måte som jeg har vært hos Unge Venstre. Jeg gleder meg til å være til stede, og besøker dem nå fordi de har landsmøte. Som statsminister besøker jeg mange ungdomsorganisasjoner og det er både nyttig og hyggelig, sier statsministeren til NRK.