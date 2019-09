Krever stans i salget av små spritflasker på flyplasser

Kabinansatte i Norwegian og SAS er bekymret for at mer fyll blant flypassasjerer kan sette flysikkerheten i fare.

Tallet på innmeldte saker med flypassasjerer som lager bråk på norske fly økte fra 161 saker i 2017, til 254 saker i 2018, viser tall Parat Luftfart har hentet inn fra Luftfartstilsynet.

– Vi ser at passasjerer stadig oftere drikker seg overstadig beruset og slår seg vrange om bord. Dette truer sikkerheten for alle, sier René-Charles Gustavsen, leder for Norwegian Kabinforening, til Parat Luftfarts medlemsblad.

Han får støtte av lederen for Kabinforeningen i SAS Norge.

Foreslår flere tiltak

Gustavsen ber Avinor om å dempe salget av alkohol på norske flyplasser og foreslår flere tiltak.

Et av forslagene er å stanse salget av miniatyrflasker i taxfreebutikkene

– Vi finner dem overalt. Avinor bør gripe inn overfor taxfree-selskapet og stanse dette salget. Vi er ikke ute etter å stanse taxfree som sådant. Vi vil bare ha mer kontroll slik at vi unngår at folk konsumerer disse før og under flyvning, sier Gustavsen.

Vil ha strengere skjenkekontroll

Han vil også innføre forsegling av taxfree-poser, og innføre strengere skjenkekontroll på flyplassene.

Også de kabinansatte i SAS mener at miniatyrflasker med alkohol skaper hodebry.

– Vi ser at problemet med å drikke medbrakt alkohol har økt betydelig. De som reiser ofte kjøper gjerne samme sort drikke som flyselskapene selv selger for ikke å bli oppdaget, sier Martinus Røkkum, leder i SAS Norge Kabinforening til bladet.

Avinor vurderer nye tiltak

I Avinor avviser man ikke at det kan komme innstramminger i alkoholsalget på norske flyplasser.

– Vi er i dialog med flyselskapene og med de kommersielle aktørene på flyplassene om hvorvidt det skal innføres tiltak, men det er ikke besluttet noe, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor til Parat Luftfart.