Krever at det må bli mulig å betale hurtiglading med bankkort

– Jeg har ikke styrt med en masse apper, men betaler med SMS. Det er mulig det er litt dyrere, jeg har ikke undersøkt så nøye, sier Sverre Knutsen.

Han og familien har kjørt fra Arendal til Hunderfossen ved Lillehammer. På turen tilbake har de stoppet på Skøyen i Oslo for å hurtiglade bilen, mens de tar en matbit.

Ladestasjon for elbiler på Skøyen i Oslo. På slike ladestasjoner kan du ikke betale med kort som i samfunnet ellers. Foto: Kjartan Rørslett / NRK



Kan trenge mange apper

Knutsen er en av stadig flere elbilister i Norge. Over halvparten av personbilene som selges nå, er elbiler. Men det kan være styrete å lade bilen når du ikke er hjemme. På hurtigladestasjonene må elbilister bruke SMS eller laste ned apper fra ulike leverandører. Å betale med kort, som vi gjør over alt ellers, går ikke.

– Jeg har ikke styrt med en masse apper, men betaler med SMS. Mulig det er litt dyrere, sier Sverre Knutsen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Det går greit som det er, men å betale med kort hadde vært gull, sier Knutsen.

Også Caroline Wannehag som vi treffer på en bensinstasjon på Høvik, har lært seg hvordan det fungerer.

– Det går greit, men det er litt mange leverandører som ikke er samkjørte og dermed mange forskjellige apper man må laste ned. Og i det siste har de ofte ikke fungert som de skal, sier hun.

Vi kan betale med kort enten vi kjøper vafler eller fossilt drivstoff, men ikke når vi lader elbilen. Det er uforståelig, mener Unni Berge i Elbilforeningen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– For vanskelig å hurtiglade

Det er kjekt å være elbilist, men det er altfor vanskelig å hurtiglade, sier Unni Berge, leder for informasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

– Det er få steder i samfunnet der du er nødt til å registrere kundeforhold, laste ned apper og oppgi en god del personopplysninger for å få lov til å kjøpe en vare eller en tjeneste. Men sånn er det med hurtiglading, sier hun.

Bør pålegges å tilby kortbetaling

Elbilforeningen har lenge ventet på at ladebransjen skal tilby mer brukervennlige betalingsløsninger, først og fremst kortbetaling.

Nå trengs det regler som pålegger ladeselskapene å tilby kortbetaling på hurtigladerne, sier Unni Berge. Det har også flertallet i transportkomiteen på Stortinget ønsket seg i merknader til Nasjonal transportplan.

Recharge er størst på hurtigladestasjoner i Norge. Pressekontakt Elise Thorvaldsen bekrefter at selskapet i dag ikke tilbyr kortbetaling på vanlig måte, men at de stadig forsøker å gjøre det enklere å lade.

– Vi ser kontinuerlig på hvordan vi kan bedre tilbudet. Det skjer mye innenfor fintech og vi tror ikke nødvendigvis at kortterminaler på alle ladestasjoner er den eneste gode løsningen for drop-in, skriver hun i en SMS.

– Bør være enkelt

Regjeringen arbeider nå med en ladestrategi for elbiler. Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) i Klima- og miljødepartementet vil ikke slå fast at det kommer krav om vanlig kortbetaling.

Maren Hersleth Holsen (V). Foto: Snorre Tønset / Klima- og miljødepartementet

Men hun sier at det er et mål for regjeringen at det skal være enklest mulig å bruke og lade elbil over hele landet.

For dyrt?

Spørsmålet er om et krav om kortbetaling vil påføre ladebransjen kostnader som den vil legge på kundene. Elbilforeningen tror ikke det vil gjøre den store forskjellen.

– Nei, den store kostnaden ved å etablere hurtigladestasjoner er infrastrukturen i bakken. Kortbetaling kommer til å bli en liten kostnad, og det går an å finne billige og gode forbrukerløsninger som for eksempel «tæpping» (kontaktløs kortbetaling) på stasjonen, sier Unni Berge.

Inntil videre anbefaler hun den som skal ut på langtur å skaffe seg en ladebrikke fra enten Elbilforeningen eller andre som forenkler ladingen.

– Det er lurt å sette av en time i god tid før du skal til å laste ned apper og legge inn nødvendige opplysninger, sier Berge.