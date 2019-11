Kraftbørsen Nord Pool Group varsler om en topp i strømprisen onsdag på over 80 øre per kilowatt time i Norges fire største byer.

Det er en økning på hele 77,4 prosent fra dagen før.

Toppen vil nås rundt klokken 18 i ettermiddag, ifølge nettstedet.

– Det er mye drevet av temperaturen og det raske værskiftet vi har sett, sier Marius Holm Rennesund, kraftanalytiker for Thema Consulting Group.

Vil falle igjen

Men vinteren og julen trenger ikke være ødelagt av den grunn. Den kraftige økningen i strømpriser vil nemlig ikke vare særlig lenge.

– Prisen skal ned allerede de kommende dagene, og enda lengre ned til helgen, sier Rennesund.

Kraftanalytikeren sier at også prisene utover vinteren ser ut til å holde seg nede.

Marius Holm Rennesund, kraftanalytiker for Thema Consulting Group. Foto: THEMA Consulting Group

– De vil ligge på rundt 40 øre i desember, og 45-46 øre i januar og februar.

Det vil naturligvis komme noen topper fremover også om vi ser et lignende temperaturskifte igjen, opplyser han.

– Temperaturen er svært viktig for prisene. Her i landet bruker vi stort sett elektrisitet til å varme opp husene våre, og da vil slike temperatursvingninger påvirke mye.

Doblet seg

Ser man på de siste årene har strømprisene økt kraftig. I januar sa Rennesund til NRK at vi sist gang så et så høyt prisnivå på strøm i 2010, altså ni år siden.

Han forventet den gang at denne tendensen ville fortsette i tiden som kommer.

– Strømprisene har altså doblet seg i Norge i forhold til samme tid i fjor. Årsaken til prishoppet skyldes faktorer både utenlands og i Norge, sa han til NRK.

Rennesund forklarer at hovedårsaken er en tredobling av prisen for CO₂-kvoter i det europeiske kvotemarkedet, samt økt pris for gass og kull.

I tillegg begunnet han det med en tørr vår og sommer med lite nedbør som trakk seg utover vinteren.