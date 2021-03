Koronastudien: Hver tiende opplever at hukommelsen svikter

Sykepleier og firebarnsmor Charlotte Lindqvist (42) er en av dem.

– Enkelte dager sliter jeg med å huske veien til barnehagen, sier Lindqvist.

Hun ble smittet på jobb for snart ett år siden, da den første bølgen med koronapasienter kom til sykehuset hvor hun jobber.

Trolig fikk hun i seg viruset da en pasient ble koblet fra en respirator.

– Jeg var ikke veldig dårlig i starten, og etter noen dager trodde jeg at jeg var helt frisk, men så slo sykdommen til på ny. Da ble jeg ganske dårlig, sier hun.

Lindqvist ble likevel ikke så dårlig at hun måtte legges inn på sykehus, men hun har ennå ikke kommet seg og er fortsatt sykemeldt.

– Det fysiske begynner å komme på plass, men jeg kjenner fortsatt på utmattelsen. I tillegg sliter jeg med konsentrasjonen. Hodet fungerer liksom ikke. Jeg har problemer med hukommelsen også, sier Lindqvist.

Stor forandring

Intensivsykepleieren forteller at hun hadde utmerket hukommelse, og at hun kunne le av mannen når han glemte hverdagslige ting, som hvor han hadde lagt fra seg noe.

– Nå ler jeg ikke lenger. Jeg glemmer ting hele tiden. Når jeg skal handle husker jeg ikke hva jeg trenger. Det blir mye frem og tilbake. Sånn var det ikke før, sier hun.

Hun prøver å ta det med et smil, men hukommelsessvikten gjør at det tidvis er vanskelig å fungere i hverdagen.

– Det hender jeg glemmer hvor jeg skal. Jeg har kjørt feil vei til barnehagen flere ganger. Da må jeg må jeg stoppe og snu. Det er ikke normalt at det skal være sånn, sier Lindqvist.

Charlotte Lindqvist blir fort sliten. Flere ganger må hun legge seg ned for å hvile mens hun snakker med NRK. Før hun ble syk, var hun sosial og likte å møte folk. Nå trekker hun seg unna. Jeg må prioritere de nærmeste, sier hun. Foto: Roy Pettersen / NRK

Forskerne overrasket

Ikke lenge etter at pandemien brøt ut, startet (OUS) den såkalte Koronastudien – en norsk spørreundersøkelse som henter inn svar fra både smittede og friske. Undersøkelsen har blitt sendt ut flere ganger, og til nå har det kommet inn svar fra om lag 150.000 deltagere.

De har blant annet blitt spurt om hvilke symptomer de merker, og om de har merket endringer i smak- og luktesans.

Da forskerne gikk igjennom det spørreskjemaet som ble sendt ut etter tre måneder, la de merke til noe som gikk igjen i det tomme feltet «Har du merket andre symptomer».

– Det er et felt som brukes veldig lite, og da vi så at noen, ikke mange, men noen, skrev at hukommelsen var blitt dårligere, ble vi nysgjerrige, sier Arne Søraas, som leder Koronastudien.

Søraas la merke til at nesten samtlige av dem som svarte at hukommelsen var blitt dårligere, hadde vært covid-syke.

– Og flere av dem som ikke hadde testet positivt, hadde krysset av for tap av lukte- og smakssans. Funnet overrasket oss, og siden vi ikke spurte om hukommelsesproblemer på det tidspunktet, var dette selvrapportert, sier Søraas.

10 prosent opplever problemer

Lege og forsker Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus leder Koronastudien. Han forteller at det er for tidlig å slå fast at hukommelsen faktisk har blitt dårligere hos koronapasienter. – Men det er helt klart mange som opplever at hukommelsen har blitt dårligere, sier han. Foto: Torstein Bøe / NRK

Da spørreskjemaet ble sendt ut igjen, fem måneder senere, hadde forskerne lagt inn flere spørsmål knyttet til hukommelse.

– Vi så da at om lag 10 prosent av dem som hadde gjennomgått sykdommen, rapporterte om hukommelsesproblemer.

I tillegg svarte:

31 prosent at de opplever utmattelse

18 prosent at lukt og smak er endret

14 prosent at de opplever tungpustethet

13 prosent opplever konsentrasjonsvansker

42 prosent opplever at helsetilstanden er dårligere

Studien er ikke fagfellevurdert ennå, og det er for tidlig å slå fast om hukommelsen faktisk har blitt dårligere, men Søraas mener de har gjort et viktig funn.

– Det er ingen tvil om at de som har vært syke, rapporterer at hukommelsen har blitt dårligere, så vi kan nok legge dette til listen over potensielle problemer etter covid, sier Søraas.

Kan det være en sammenheng med at mange mistet lukt- og smakssansen?

– Det lurer vi på. Det at coviden tar luktesansen er veldig spesielt. Luktesansen sitter veldig nærme hjernen, men om det er en sammenheng er helt ukjent, sier Søraas.

Han håper svarene fra studien kan bidra til at de finner ut mer om hva som skjer i hjernen hos dem som har hatt sykdommen.

– Først må vi gjøre nye studier. Ta MR-bilder av hjernen og foreta hukommelsestester med psykologer, sier forskeren.

Han forteller videre at forskerne også jobber med å publisere studier om senskader. De har nå begynt å se på hvem som får disse skadene, og hva som gir risiko for å ende opp med senskader. De ser også på hvor lenge senskadene varer.

Mange syke

Per i dag har i underkant av 70.000 fått påvist koronasmitte i Norge. Trolig er det reelle tallet langt høyere. I en modelleringsrapport fra Folkehelseinstituttet har 2,1 prosent av den norske befolkning vært smittet. Det vil si at om lag 120.000 har vært smittet av viruset i Norge.

For de aller fleste forløper sykdommen relativt mildt og er forbigående. Men for noen har plagene ennå ikke sluppet taket. Trine Skorpen (54), som til daglig jobber som helsesykepleier, kjenner seg godt igjen i plagene Lindqvist beskriver.

– Jeg blir veldig sliten. Jeg har gått fra å være en aktiv og sosial person til å bli mindre sosial. Jeg kjenner rett og slett ikke meg selv igjen, sier Skorpen.

– Og så glemmer jeg mange ting. For eksempel koden på bankkortet, eller avtaler. Det er noe komisk over det, men samtidig noe sårt. Man begynner liksom å tvile på seg selv. Det er ingen god følelse.

Rehabilitering

I likhet med Lindqvist ble hun smittet i mars, men etter et rehabiliteringsopphold på LHL-sykehuset, klarer hun å jobbe to dager i uken.

Etter oppholdet har hun engasjert seg i en interessegruppe for folk som har vært covid-syke.

– I starten tenkte jeg at dette var en ensom sykdom, men det var en mager trøst for meg da jeg skjønte at det var flere som slet med senskader. Jeg var ikke alene om det lenger, og gjennom interessegruppen kan vi dele erfaringer.

Charlotte Lindqvist skal gjennomføre rehabiliteringsprogrammet på LHL-sykehuset denne våren. Opplegget varer i fire uker.

– Jeg tror og håper at jeg skal bli frisk igjen, og at jeg kommer tilbake i jobb, sier Lindqvist.