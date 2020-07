Etter flere helger med tett uteliv i mange norske byer har blant annet byrådsleder Raymond Johansen i Oslo bedt folk skjerpe seg og tenke på smittevern.

NRK har spurt Folkehelseinstituttet (FHI) om å komme med råd til hvordan du kan fortsette å nyte sommeren til tross for koronaviruset.

Her er guiden for fest, uteliv og hvordan du kan være på stranden uten å bryte smittevernreglene.

På fest

Korona-viruset trives der mange mennesker er samlet. Derfor gjelder regler for avstand også på fest med gode venner. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Ikke vær for mange

Rådet om at man maks kan være 20 mennesker samlet gjelder fortsatt, forteller FHI-overlege, Didrik F. Vestrheim.

– Dette gjelder også når man er hjemme hos noen. Det er viktig å holde ekstra avstand på fest. Husk én meters-regelen og ikke vær for mange samlet samtidig, sier han.

Føler du deg syk? Bli hjemme!

Hvis du har tegn på luftveisinfeksjon eller føler deg pjusk må du holde deg hjemme.

Pass på deg selv og vennene dine. Vis hensyn!

Overlege Vestrheim minner om at det er lett å glemme avstandsregler og håndhygiene når man drikker.

– Er du hjemme hos noen og drikker alkohol er det viktig å huske på rådene. Når man drikker er man gjerne rausere med å være nær.

Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

Husk å vaske hendene

God håndhygiene er dronningen av smittevern. Derfor må du huske å vaske hendene godt og ofte når du har vært på do eller skal spise. Også hvis hendene er synlig skitne bør du vaske hendene grundig.

– Men du trenger ikke ha med deg stoppeklokke på vors. Det er ikke noen regel om at du må vaske deg så og så ofte. Hvis man ser at hendene blir skitne skal man vaske seg med såpe og vann, sier Didrik Vestrheim.

Ta med håndsprit

Er du ikke synlig skitten holder det å bruke håndsprit når du for eksempel kommer til festen eller på vorspiel.

– Det er alltid lurt å ha med en egen liten flaske med håndsprit når du skal på fest eller være sammen med venner og andre, sier Vestrheim.

Smittevernslegen sier du normalt ikke trenger å sprite flasker eller glass, men at man ikke bør dele drikke eller glass.

Vær utendørs

Mange har ikke så stor plass hjemme at det er forsvarlig med store vennegjenger. Da kan det være lurt å flytte samlingen utendørs.

– Ute er det bedre plass og bedre utskifting av luft. Bor du for eksempel på en liten hybel blir det fort fullt, sier Didrik Vestrheim.

På byen

Hold avstand på bussen

Dersom du tar bussen eller annen kollektivtransport til byen er det viktig å huske på at koronareglene fortsatt gjelder.

– Det er det samme på buss som på fest. Hold avstand. På busser er det ofte ikke plass nok til å overholde én meter. Hvis du ikke klarer å ha god nok avstand anbefaler vi at man prøver å ikke snakke med hverandre ansikt til ansikt. Hvis det er veldig kort busstur er det greit. Risikoen for å bli smittet øker med hvor lenge man er sammen, forklarer Didrik Vestrheim.

Se etter steder med god plass.

Ha god smittevernkultur

Spesielt når man er ute på byen er det fint å ha en felles kultur om at man passer på hverandre og følger reglene. Dette gjelder både i køen og inne på utestedet.

– Hvis du har drukket er det lettere å glemme regler. Mange blir litt nærere når de drikker. Det handler også om å ta hensyn til andre. Man kan følge reglene selv, men de andre rundt deg må jo også følge de reglene for at det skal være bra smittevern.

En viktig oppfordring er å vise hensyn til andre.

– Selv om man kanskje ikke selv opplever risiko, så kan det være at den ved siden av deg opplever det på en annen måte. Det kan også være noen i omgivelsene dine som er i en risikogruppe, sier Didrik Vestrheim.

Unngå stappfulle steder

Det viktigste på byen under korona er å unngå steder som tillater at for mange mennesker er sammen på for liten plass.

– Det du bør tenke på er om det er mulig å være på utestedet og samtidig å holde litt avstand. Det bør også være mulig å opprettholde god håndhygiene, spesielt på do. Ha med deg en flaske i lommen, ikke med sprit, men med håndsprit, sier Didrik Vestrheim.

Ikke vær nær med for mange.

Ikke klin eller ligg med for mange

En god huskeregel er å være nær med få mennesker.

– Du kan kline med kjæresten din. Det viktigste er at du ikke kliner eller ligger med for mange i samme periode, sier overlegen.

Rådet om å holde én meters avstand gjelder ikke for kjærester eller bestevenner, sier han, men:

– Du kan være nærmere noen få andre enn din husstand, men ikke mange og ikke med hele festen på 20 personer.

På stranden

Ikke del håndklær

Ha med eget håndkle og unngå og bruke andres. Samme regler for avstand gjelder også på stranden.

– Hvis du er der sammen med kjæreste eller din nærmeste kan du ligger nærmere enn en meter. Det er IKKE det samme som å ligge nærme hele vennegjengen, råder FHI-overlegen.

Hell chipsen ut av posen

Man bør helst helle chipsen ut av posen i hånden, uten å stikke hånden oppi posen, sier overlege Didrik Vestrheim om å dele potetgull og annen snacks på stranden.

Du kan smøre andre

... Men helst ikke på hele kroppen.

Det er helt greit å hjelpe en venn med å smøre ryggen med solkrem, men det er risiko for smitte dersom du smører andre i for eksempel ansiktet, ifølge FHI. Du bør også huske å vaske hendene før og etter smøring.

Bading er IKKE å vaske seg

Selv om du har badet er du ikke ren.

– Bading gjelder IKKE som vasking av hender, da må du bruke såpe i tillegg. Og saltvann og såpe er som regel ikke noen god kombinasjon. Men dersom du bruker håndsprit etter at du har tørket hendene går det greit å regne bading som håndvask. Husk at hendene må være helt tørre! Sier Vestrheim.

Han opplyser om at bading i seg selv ikke regnes som en smittekilde og at du trygt kan bade, også på steder med mange mennesker, uten å være redd for korona.