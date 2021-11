Aksjonistgruppe skal feire utenfor DNB

Redd Sbanken har over 9000 medlemmer på Facebook. Siden det for halvannet år siden ble kjent at DNB ville kjøpe Sbanken har de kjempet for å stoppe salget. I ettermiddag skal gruppa møtes utenfor DNBs lokaler.

– Det blir en liten feiring, ja. Dette viser at det hjelper å stå opp når storkapitalen skal overta noe vi er glade i, sier inititivtaker til gruppa Christian Jahr.

Selv skal han haste inn fra et jobbseminar i en helt annen bransje og understreker at han bare engasjerer seg som fornøyd kunde.

– Sbanken har stor makt fordi de har vist vei. De er en innovatør med de mest brukervennlige og billigste tjenestene, sier Jahr.

Fryktet dårligere konkurranse

Konkurransetilsynet skriver i en pressemelding at man har vurdert forslag om avhjelpende tiltak.

– Vi er både skuffet og overrasket over at konkurransetilsynet velger å stoppe hele denne transaksjonen, til tross for at det området de har uttrykt bekymringer for kun utgjør 3 prosent av inntektene i selskapet, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB, til NRK.

Likevel er konklusjonen at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond. Bakgrunnen er at tilsynet mener det kan føre til høyere priser og gi bankkunder som sparer i fond et dårligere tilbud.

Konkurransedirektør Lars Sørgard mener et oppkjøp ville ha skapt dårligere vilkår for kundene. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Vi har kommet til at dette oppkjøpet i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for fondssparing, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til NRK.

– DNB sier dette handler om en veldig liten del av banken og at de er veldig overrasket over dette. Hva tenker du om det?

– Fondsparing er en viktig del for norske sparekunder. Sånn sett er det riktig at vi griper inn, sier Sørgard.

Sørgaard sier oppkjøpet ville bety at Sbanken forsvinner, noe som vil svekke konkurransen.

– Det er derfor vi griper inn, sier direktøren.

– Sbanken har betydelig konkurransekraft

Konkurransetilsynet har to ganger tidligere varslet at de kunne komme til å stanse oppkjøpet. Nå har de altså bestemt seg for å gjøre alvor av varselet.

Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller deres forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering, heter det i en pressemelding.

Grunnen til at tilsynet er bekymret for vilkårene til kunder som sparer i fond, er at DNB allerede er den største tilbyderen i det voksende markedet. Tilsynet har fryktet at bankens posisjon med oppkjøpet vil bli ytterligere forsterket.

– I tillegg er Sbanken en aktør med betydelig konkurransekraft. Banken har over tid utfordret de etablerte bankene og vært en pådriver for økt konkurranse, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

– Har full rett til å anke

Det var 15. april i år at det ble kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. I juni gikk DNB ut og sa at de hadde sikret seg 90,9 prosent av aksjene i banken og dermed var i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.

Saken har vært til behandling i Konkurransetilsynet siden midten av april. Tidligere i år satte Konkurransetilsynet foten ned for Schibsteds oppkjøp av Nettbil. Det førte til at Schibsted gikk til sak mot tilsynet.

– Frykter dere et søksmål i denne saken?

– Dette må partene svare på. De har full rett til å anke saken og klage saken inn til konkurranseklagenemnda, hvis de ønsker det. De kan gå enda videre til retten i neste omgang, om de ønsker det.

Også Huseiernes Landsforbund er glade for Konkurransetilsynets avgjørelse.

– Dette er en god dag for alle landets bankkunder og forbrukere. Sbanken spiller en svært viktig pådriverrolle for innovasjon og konkurranse i hele bankmarkedet. Uten en selvstendig Sbanken ville konkurransen bli svekket, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer til NRK.

DNB vurderer om de skal klage

Kjerstin Braathen sier til NRK at den delen av Sbanken som Konkurransetilsynet er bekymret for kun utgjør 3 prosent av selskapets inntekter.

– Det man kaller for vanlig bank, lån, innskudd, kort og andre produkter ble klarert ut før sommeren, sier hun.

– Men det er vel også slik at området for fondssparing er et område i sterk vekst. Vi vet jo at gjennom pandemiåret har det gått veldig mye penger inn i dette sparemarkedet som blir stadig viktigere og øker. Har dere ikke en viss forståelse for avgjørelsen?

– Det er helt riktig at det er en voldsom utvikling og dynamikk i dette markedet. Nettopp derfor er vi grunnleggende uenig i Konkurransetilsynets vurderinger om at her er det lite konkurransetrykk. Det har kommet mange nye aktører på banen bare det siste året, sier Braathen.

– Hva gjør DNB videre nå?

– Vi må forholde oss til det vedtaket som Konkurransetilsynet har truffet. Så har vi mulighet til å klage, det har vi foreløpig ikke tatt stilling til, sier hun.

– Så vet vi at Schibsted, etter at selskapet fikk nei til å kjøpe Nettbil, gikk til søksmål mot Konkurransetilsynet. Kan det også bli aktuelt også for DNB å saksøke tilsynet?

– Jeg har ikke noen kommentar til det nå. Vi må gjøre en vurdering knyttet til denne saken, og se om vi ønsker å gå videre med denne saken eller ikke, sier hun.

DNB har mulighet til å klage inn vedtaket fra Konkurransetilsynet til Konkurranseklagenemnda. Professor Erling Hjelmeng ved UIO har tidligere sagt til NRK at nemnda har hatt en tendens til å opprettholde tilsynets vedtak i fusjonssaker.